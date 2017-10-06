Бизнес
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Виталий Петлевой
ТЭК

En+оценила риски при IPO

Укрепление рубля на 7%, риски волатильности цен на алюминий и изменения на рынке электроэнергии и мощности – вот чего опасается компания

В первой декаде ноября En+ может стать публичной компанией, следует из ее сообщения. «Ведомостям» удалось ознакомиться с документами En+ для будущих инвесторов, а также с рисками, которые видит компания.

К примеру, основной макро-экономический риск – укрепление рубля более чем на 7% от того, что заложено в модели развития. К 2021 г., полагает En+, доллар будет стоить 64,8 руб. Средний курс по следующему году компания ожидает на уровне 56,8 руб за доллар.

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