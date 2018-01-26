Moody's повысило прогноз по кредитному рейтингу России
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Об этом говорится в сообщении агентства. Долгосрочный рейтинг был подтвержден на неинвестиционном уровне Ва1.
Пересмотр своих прогнозов по России Moody's объясняет «растущими доказательствами институциональной силы», а также экономической и финансовой устойчивости к внешним потрясениям. Эксперты отметили, что «макроэкономика хорошо справлялась с шоковыми ценами на нефть и влиянием санкций».
При этом агентство отмечает, что текущий рейтинг Ba1 адекватно отражает баланс сильных и слабых сторон в кредитном профиле России. По мнению экспертов, государство продолжает оставаться уязвимым для внешних потрясений, будь то экономических, таких как падение цен на нефть, или геополитических, к примеру, расширение международных санкций. В то же время они отмечают, что влияние этих факторов на Россию ослабевает.
Рейтинг России может быть повышен, если действия властей убедят экспертов в продолжении снижения ее уязвимости к внешним рискам. В противном случае эксперты не исключают и понижения прогнозов. В числе рисков отмечается возможность снижения кредитной способности банков в случае введения дополнительных санкций и еще большего ограничения доступа к международным рынкам капитала.