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Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Росимущество требует половину

Росимущество требует у госкомпаний половину прибыли

Ведомство направило им письмо об уровне дивидендов
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Росимущество, по данным ТАСС и «Интерфакса», послало полусотне госкомпаний ежегодное письмо о подготовке к годовым собраниям акционеров, в котором рекомендовало направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли («Ведомости» ознакомились с ним). В письме не сказано, по какой отчетности прибыль – МСФО или РСБУ

В секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова и в Минфине письмо Росимущества не комментируют. «Транснефть» пока не получила письма Росимущества, сказал представитель компании. Человек, близкий к «Аэрофлоту», говорит, что в мировой практике авиакомпании или вообще не платят дивиденды, или платят минимум, но ориентироваться компания будет на директиву Росимущества. «Аэрофлот» уплатил в виде дивидендов за 2016 г. 50% чистой прибыли по МСФО. Представители «Аэрофлота», РЖД, «Газпрома» от комментариев отказались.

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