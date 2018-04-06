Росимущество требует у госкомпаний половину прибыли
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Росимущество, по данным ТАСС и «Интерфакса», послало полусотне госкомпаний ежегодное письмо о подготовке к годовым собраниям акционеров, в котором рекомендовало направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли («Ведомости» ознакомились с ним). В письме не сказано, по какой отчетности прибыль – МСФО или РСБУ
В секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова и в Минфине письмо Росимущества не комментируют. «Транснефть» пока не получила письма Росимущества, сказал представитель компании. Человек, близкий к «Аэрофлоту», говорит, что в мировой практике авиакомпании или вообще не платят дивиденды, или платят минимум, но ориентироваться компания будет на директиву Росимущества. «Аэрофлот» уплатил в виде дивидендов за 2016 г. 50% чистой прибыли по МСФО. Представители «Аэрофлота», РЖД, «Газпрома» от комментариев отказались.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}