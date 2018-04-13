Когда слабость — это сила

Россия прожила шесть лет с сильными министерствами, но без правительства в целом

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«За шесть лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия», – оценивает итоги премьер Дмитрий Медведев. У бизнеса, экспертов и самих чиновников оценка другая: правительство шесть лет блестяще справлялось с задачей ничего не делать. Настолько мастерски, что в ответ на вопрос, что решили на совещании, чиновники обычно говорили: то же, что и всегда: еще раз собраться и поговорить.

Можно даже сказать, что эти шесть лет Россия прожила с немногими сильными министерствами (в первую очередь – Минфином), но без правительства в целом. Поэтому и результаты были у отдельных министерств (вроде внедрения бюджетного правила), но программы развития правительство так и не предложило, вечно откладывая ее на завтра.