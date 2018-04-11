«Это были шесть лет покорения вершин»: Медведев подвел итоги работы правительства

«Это были шесть лет покорения новых вершин... В эти шесть лет Крым и Севастополь вернулись домой» Антон Новодережкин/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев в среду выступил в Госдуме с отчетом о результатах работы правительства за шесть лет.

Об экономике

«Эти шесть лет – это не преувеличение, не фигура речи – были годами испытаний, испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно. Это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков. От таких шоков нет иммунитета даже у здоровой экономики. А у нашей, с ее проблемами, это ей грозило просто катастрофой. Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться. Как бы нам ни пытались мешать извне».

«Мы достойно прошли тяжелый и ответственный период, который стал стресс-тестом для всего государства. За шесть лет ВВП вырос на 5%. Сейчас экономика показывает рост, по итогам прошлого года - 1,5%. Конечно, цифры небольшие, но теперь экономика гораздо меньше зависит от внешних усилий».

О санкциях

«Эти шесть лет были периодом избавления от иллюзий. Иллюзий о наших партнерах. Сотрудничество ведь всегда выгоднее, чем конфронтация... Вопреки здравому смыслу, и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага и старались и стараются выдавить нас из мировой политики и мировых экономических отношений. Кстати, последние решения администрации США в этой сфере - это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции. Ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке. Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся (мы уже научились это делать) и обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране».

О Крыме

«Это были шесть лет покорения новых вершин... В эти шесть лет Крым и Севастополь вернулись домой. Это событие, вне всякого сомнения, изменило страну. Изменило мир и открыло новую главу в истории современной России. Эта глава началась с восстановления справедливости и большой и напряженной работы. И наша страна писала эту главу с огромной гордостью и с достоинством. Буквально за один год Крым стал нашим не только на политической карте, но и в экономической, инфраструктурной и социальной системе страны. Роман-Кош, Ай-Петри, Аю-Даг вновь стали вершинами России».

О производстве

«Эти шесть лет были также годами открытия самих себя, открытия новых возможностей. Мы осознали, что должны быть гораздо более самодостаточными. И на промышленной продукции все чаще написано «Сделано в России» – и, что самое главное, сделано хорошо. Мы вернули себе статус ведущей аграрной державы, наш хлеб покупают по всему миру, так же как и российский софт... Мы научились превращать вызовы в стимулы для развития».

О строительстве

«Эти шесть лет были периодом большой стройки. Эта стройка была по всей стране. Мы никогда раньше не возводили столько жилья, столько детских садов, столько школ. Практически заново отстроен олимпийский Сочи, приводятся в порядок города, которые примут чемпионат мира по футболу... Спроектированный нами МС-21 совершил первый полет, практически возведен Керченский мост, строится БАМ... Мы справились, в этом никто из нас и не сомневался».

О смертности

«За шесть лет нам удалось снизить общую смертность на 6,8%. Особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, от туберкулеза. Именно на борьбе с ними мы сосредоточились в рамках исполнения "майских указов".

О бедности

«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране - наверное, самой большой. Но того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить».

Об ипотеке

«Ни в один другой период в нашей стране ставки по ипотеке не были такими низкими, они сейчас меньше 10%. В прошлом году более 1 млн семей взяли около 2 трлн руб. на приобретение жилья. Сейчас примерно каждая третья семья может позволить себе взять ипотечный кредит».

О зарплатах бюджетников

«Одной из самых сложных задач в эти годы стало повышение зарплат в бюджетной сфере. Мы действительно им занимались практически каждый день начиная с выхода известных указов в мае 2012 г. В рамках этих указов нам пришлось работать, но совершенно в других экономических условиях, чем те, которые были в 2012 г. В разных регионах повышение зарплат достигалось разными темпами. Но зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели».