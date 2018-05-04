«Газпром» рассчитывает вновь установить рекорд по экспорту газа

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В этом году «Газпром» точно установит новый рекорд поставок в Европу, уверен Александр Медведев Артем Коротаев / ТАСС

«Газпром» уверен, что поставки газа в дальнее зарубежье в 2018 г. будут выше показателя прошлого года, сообщил «Ведомостям» зампред правления компании Александр Медведев. Называть конкретные цифры он не стал. «Насколько больше поставим в этом году по сравнению с 2017 г. – точно сказать пока сложно, – объясняет Медведев. – Но рекорд будет. Все предпосылки для этого есть». В частности, по состоянию на конец апреля компания поставляла в Европу около 550–580 млн куб. м газа в сутки, указывает Медведев. «Еще недавно это были нормальные объемы поставки для зимы, – указывает собеседник «Ведомостей». – А теперь мы в апреле столько экспортируем».

В 2017 г. «Газпром» поставил в Европу (включая Турцию) рекордное количество газа – 194,4 млрд куб. м. Причем экспорт рос второй год подряд. До этого «Газпром» установил рекорд в 2016 г., поставив в Европу 179,3 млрд куб. м газа.