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Топ-менеджер «Газпрома» допустил возможность строительства «Северного потока – 3»

«Газпром» может начать строить «Северный поток – 3», если у Евросоюза будет потребность в российском газе. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, сообщает «РИА Новости». «Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо», – отметил Медведев. У «Газпрома» есть подтвержденные запасы, транспорт, компания также строит новые транспортные маршруты, отметил он.

«Северный поток» – это магистральный газопровод, который проходит по дну Балтийского моря между Россией и Германией, через него газ поставляют в Европу. «Северный поток» начали эксплуатировать в 2011 г., «Северный поток – 2» должны начать использовать к 2019 г.

Ранее Медведев рассказал о преимуществах газопровода «Северный поток – 2» с помощью притчи о немецких пивоварах: семья Ганса и Гретхен 50 лет производила пиво и поставляла его на юге Германии через одну дорогу. Потом они решили использовать другую для удобства, но «некоторые сказали, что вы должны возить пиво по старой дороге», рассказал Медведев. «Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2000 км меньше», – добавил зампред «Газпрома». Сокращение затрат после перехода на «новую дорогу» он оценил в одну треть.

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