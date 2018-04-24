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Топ-менеджер «Газпрома» сравнил «Северный поток – 2» с бизнесом Ганса и Гретхен

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал о преимуществах газопровода «Северный поток – 2» с помощью притчи о немецких пивоварах. Это было во время выступления на конференции в Берлине, передает «Интерфакс».

Притча Медведева начиналась так: семья Ганса и Гретхен 50 лет производила пиво и поставляла его на юге Германии через одну дорогу. Поле, где выращивали хмель, начало истощаться, завезти хмель из других регионов оказалось невозможно, и Ганс и Гретхен были вынуждены перейти на другое поле – на севере Германии, где урожайность выше и рядом расположена современная магистраль с заправками, продолжил топ-менеджер «Газпрома».

«А на старой – и рэкетиры нападали, и дорога старая, в колдобинах. И они решили поставлять по новой дороге. Но некоторые сказали, что вы должны возить пиво по старой дороге», – рассказал Медведев.

«Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2000 км меньше», – добавил зампред «Газпрома». Сокращение затрат после перехода на «новую дорогу» он оценил в одну треть.

Неизвестно, выдумал ли он сам эту историю или нет – Медведев только уточнил, что это «простой, но, может быть, немного искусственный пример». В ответ на историю член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер заметил: «Без пива в принципе можно прожить, а без газа – нет».

«Северный поток – 2» – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, который строит «Газпром». Некоторые европейские страны видят в этом проекте угрозу для транзита российского газа через Украину.