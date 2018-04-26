«Газпром» снизил в 2017 году вознаграждение правлению и совету директоров

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Дуров назвал маловероятным компромисс между мессенджером и ФСБ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сомнение в возможности достижения компромисса с ФСБ. «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли», - написал он на своей странице «ВКонтакте». Дуров указал на невозможность исполнения требований ФСБ о выдаче ключей для расшифровки переписки пользователей Telegram. «Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 г.», - отметил он.

Летом 2017 г. представители ФСБ заявили об активном использовании Telegram членами международных террористических организаций, в частности, при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 г., в результате которого погибли 15 человек. Позже ФСБ направила Дурову запрос о необходимости предоставления ключей для декодирования сообщений в отношении шести номеров.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», - написал Дуров. Также он сослался на расследование Republic.ru, ссылавшегося на материалы дела о теракте в петербургском метро. Из него следовало, что для связи со своими кураторами один из террористов использовал не Telegram, а WhatsApp.