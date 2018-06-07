Швеция выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Вместе с началом эксплуатации «Северного потока – 2» будут перераспределены экспортные потоки российского газа, в первую очередь за счет сокращения украинского транзита North Stream AG

Правительство Швеции сообщило, что одобрило строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах. Международное право дает возможность любому государству прокладывать трубопроводы через исключительную экономическую зону, указано в сообщении правительства Швеции. Швеция – прибрежное государство, она не может препятствовать этому праву, поэтому выдала разрешение на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне.

Кроме Швеции разрешения на строительство газопровода уже выдали Германия и Финляндия. Еще нужны разрешения от Дании и России.

«Ведомости» ожидают комментариев «Газпрома».

С получением датского разрешения могут быть трудности, поскольку часть трассы проходит в ее территориальных водах (12-мильной зоне) у острова Борнхольм. Осенью 2017 г. парламент страны принял законопроект, который дает возможность МИДу страны запретить строительство нового трубопровода в территориальных водах, исходя из «внешнеполитических интересов и вопросов национальной безопасности».

В Дании процедура получения разрешения основана на оценке воздействия на окружающую среду. Результаты соответствующих исследований вместе с заявкой на строительство Nord Stream 2 передала Датскому энергетическому агентству (ДЭА) еще год назад. Однако принятый после этого законопроект значительно расширил основания для запрета строительства «Северного потока – 2».

Если датское правительство займет непримиримую позицию, маршрут трубы может быть изменен, говорил представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер. Тогда газопровод проведут через исключительную экономическую зону Дании, где Конвенция ООН по морскому праву разрешает прокладку трубопроводов.

Росприроднадзор этим летом ждет от оператора «Северного потока – 2» документов на получение экологических и строительных разрешений, говорил в конце марта Сергей Донской, занимавший тогда пост министра природных ресурсов.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новая труба будет проложена рядом с уже существующим газопроводом «Северный поток». Она должна увеличить пропускную способность северного экспортного маршрута российского газа вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро, закончить ее строительство «Газпром» рассчитывает в 2019 г. Этим летом предполагается начать укладку морской части газопровода. Партнеры «Газпрома» по проекту – пять европейских компаний: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британско-голландская Shell.

Вместе с началом эксплуатации «Северного потока – 2» будут перераспределены экспортные потоки российского газа, в первую очередь за счет сокращения украинского транзита.

Проект уже не первый год вызывает споры в Евросоюзе. Кроме Украины активными противниками строительства трубы с момента появления проекта выступают Польша и прибалтийские государства.