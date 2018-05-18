Путин открыл «Северный поток – 2» для новых партнеров

«Северный поток – 2» - новый экспортный газопровод, который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря Nord Stream 2

В пятницу днем федеральный телеканал «Россия 24» показал сюжет, который можно назвать «рекламным роликом» проекта «Северный поток – 2», в съемках которого участвовал лично Владимир Путин. «Проект открыт. Открыт и для участия в нем других партнеров. Не только тех, которые сегодня там участвуют», - заявил президент России во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

До сегодняшнего дня состав участников проекта считался вполне определенным - партнерами «Газпрома» в нем выступают пять европейских компаний: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и британско-голландская Shell. На каких условиях в проекте могут появиться новые партнеры и идут ли сейчас переговоры с кем-то о возможности их вхождения в проект, неизвестно. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался. Представители пяти его европейских партнеров в пятницу не ответили на запросы «Ведомостей».

«Северный поток – 2» - новый экспортный газопровод, который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. Проектная мощность трубы - 55 млрд куб. м в год, стоимость - около 9,5 млрд евро, закончить ее строительство «Газпром» рассчитывает в 2019 г. Этим летом предполагается начать укладку морской части газопровода. Вместе с началом его эксплуатации будут перераспределены экспортные потоки российского газа, в первую очередь за счет сокращения украинского транзита, никогда не скрывал «Газпром».

В ряде стран Европы этот факт вызывает откровенное беспокойство. Кроме Украины, активными противниками строительства трубы с момента появления проекта выступают Польша и прибалтийские государства. До определенной степени они находят поддержку в Еврокомиссии. Последняя хочет если не запретить строительство «Северного потока – 2», то хотя бы лишить «Газпром» контроля над будущим газопроводом, для чего инициировала внесение поправок в европейское законодательство.

Из-за решения польского антимонопольного регулятора, например, оказалось невозможным вхождение европейских компаний в капитал проектной компании Nord Stream 2 AG, хотя изначально предполагалось, что она будет создана как совместное предприятие (по аналогии с первым «Северным потоком»). В результате Nord Stream 2 AG была создана как 100% дочка «Газпрома», а с европейскими партнерами ему пришлось найти альтернативную форму сотрудничества. В апреле 2017 г. компании заключили соглашение о финансировании со степенью участия в нем пропорциональной долям в несостоявшемся СП.

Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall обязались предоставить до 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, или примерно по 950 млн евро каждая. В 2017 г. европейские партнеры совместно с «Газпромом» предоставили Nord Streаm 2 AG около 3 млрд евро. В 2018 г. в качестве займов от них Nord Stream 2 AG получила еще 404 млн евро, следует из материалов «Газпрома». Средства будут предоставляться по мере необходимости, говорили представители европейских компаний.

Гораздо большую угрозу реализации проекта, как минимум в текущей конфигурации участников, представляют американские санкции. В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал новый пакет ограничительных мер, в котором прямо указано, что они направлены в том числе против «Северного потока – 2». Уже тогда европейские партнеры к рискам возможных санкций отнеслись со всей серьезностью. В ожидании разъяснений Минфина США гендиректор OMV Райнер Зееле говорил о «неопределенности, которая не позволяет точно понять источники инвестиций», и не исключал пересмотра схемы финансирования.

Полученные в начале этого года разъяснения OFAC подразумевают, что санкции не распространяются на договоренности, достигнутые до 2 августа 2017 г. Однако 17 мая замглавы отдела госдепартамента по энергетической политике Сандра Аудкирк вновь заявила, что США не исключают санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток – 2», и были бы рады, если бы он не был претворен в жизнь. The Wall Street Journal в свою очередь со ссылкой на свои источники сообщила, что Трампа на встрече с Меркель предложил канцлеру Германии отказаться от поддержки «Северного потока – 2» в обмен на заключение нового торгового соглашения с ЕС.

«Дональд [Трамп] - он не просто президент США, он еще и крепкий, хороший предприниматель, он продвигает интересы своего бизнеса - обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно. Но это дорого, это примерно на 25%, на 30% даже бывает дороже, чем российский трубопроводный газ в Европе», - прокомментировал Путин на пресс-конференции активность своего американского коллеги.

Фраза президента России о том, что «проект открыт», может указывать на колебания некоторых партнеров «Газпрома» относительно их дальнейшего участия в проекте, предполагает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Скоро начнется строительство морской части, и от партнеров потребуется внесение очередного финансового транша. Продолжать участие в проекте – довольно смелое решение, учитывая жесткую позицию, которую заняла американская администрация, и не факт, что все участники проекта готовы идти на риски», - говорит Маринченко. Найти в этой ситуации других партнеров может оказаться проблематично, предполагает он. «Над проектом маячит угроза американских санкций против участников. Это намного более серьезная проблема, чем противодействие отдельных стран ЕС», - считает Маринченко.