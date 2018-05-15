Проект «Северный поток – 2» одобрен Главгосэкспертизой

Это ведомство – одна из последних инстанций перед выдачей разрешения непосредственно на строительство

Одобрение Главгосэкспертизы – одна из последних инстанций перед выдачей разрешения непосредственно на строительство Nord Stream 2

Проект строительства российского участка «Северного потока-2» успешно прошел Главгосэкспертизу. Эксперты «пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям», говорится в сообщении ведомства.

Отдельно в сообщении подчеркивается, что при строительстве газопровода будет использован новый метод пересечения береговой линии. Трубы будут свариваться в нитку на судне-трубоукладчике и заводиться в заранее подготовленную и заполненную водой траншею. Предполагается, что это должно минимизировать ущерб окружающей среде, так как снизит необходимость в использовании тяжелой техники.

Одобрение Главгосэкспертизы – одна из последних инстанций перед выдачей разрешения непосредственно на строительство. После его получения проектная компания Nord Stream 2 AG сможет приступить к работам по строительству российского участка газопровода. Ранее сообщалось, что укладку морской части трубы около Усть-Луги планируется начать этим летом.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Ввод в строй намечен на конец 2019 г. Предполагается, что труба будет проложена через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Разрешения на строительство со стороны Финляндии и Германии, проектная компания Nord Stream 2 AG (100% принадлежит «Газпрому») уже получила.

Чуть ранее сегодня Nord Stream 2 AG сообщила о начале подготовительных работ на морском участке газопровода в Грайфсвальде. Там уже готовятся траншеи для обеих ниток «Северного потока-2».

Союз защиты природы Германии (NABU) пробует оспорить выданное правительством Германии разрешение на строительство трубы. Организация считает, что газопровод нанесет региону «значительный экологический ущерб», а при выдаче разрешения на строительство были допущены «вопиющие ошибки в процедуре». Экологи впервые обратились в суд в марте, после того как горное ведомство Штральзунда разрешило строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» в территориальных водах Германии. Опасаясь, что жалоба может быть рассмотрена уже после начала строительства, экологи 11 мая снова обратились в суд, запросив промежуточное постановление.

Утверждения NABU не соответствуют действительности, считают в Nord Stream 2 AG. Кроме того, что «Северный поток-2» должен обеспечить растущий спрос на газ в Европе, труба может быть построена экологически безопасным способом, говорится в сообщении проектной компании. Любое воздействие на окружающую среду будет носить локальный и исключительно временный характер.