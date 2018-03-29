Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Газпром» и его партнеры по Nord Stream 2 не приступали к строительству морской части газопровода Nord Stream 2

По поручению Совета ЕС подготовлена вторая часть юридического заключения на проект поправок Еврокомиссии к Газовой директиве. В документе, датированном 26 марта («Ведомости» ознакомились с его содержанием, подлинность подтвердили европейский чиновник и сотрудник компании, участвующей в одном из европейских газовых проектов), юристы указывают: утверждение законопроекта не создает правовых оснований для ее распространения на морские трубопроводы, входящие в ЕС из третьих стран. Даже с учетом возможных изменений Газовая директива «может применяться только к той части трубопровода, которая находится в пределах юрисдикции ЕС, а не к той части трубопровода, которая находится в юрисдикции третьей страны», пишут юристы. Для регулирования таких труб все равно потребуется заключение межправительственного соглашения, подчеркивают они.

Газовая директива – один из основополагающих документов энергетического законодательства Европы, направленного на развитие конкуренции в этой сфере. В частности, применительно к газопроводам она требует разделения функций транзитера и поставщика, а также допуска к поставкам по трубе третьих сторон. 8 ноября 2017 г. Еврокомиссия предложила внести в документ поправки, которые распространяют нормы директивы на морские газопроводы, входящие на территорию Европы из третьих стран. В первую очередь это может отразиться на проекте газопровода «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год, который «Газпром» планирует проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.