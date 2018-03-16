Экспорт «Газпрома» за две недели марта вырос на 29% из-за холодов в Европе
За первые 15 дней марта поставки газа в Европу из-за установившихся холодов увеличились на 29,4% до 9,7 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».
По информации Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности европейских газовых хранилищ сейчас самый низкий за последние 10 лет как в абсолютном, так и в процентном выражении. На 14 марта заполнено только 22,93% объема хранилищ - закачано 23,7 млрд кубометров газа. С начала текущего сезона из хранилищ отобрано 68 млрд кубометров газа, в предыдущем отопительном сезоне отбор оценивался в 66 млрд кубометров.
С начала текущего месяца и до 15 марта «Газпром», по предварительной информации, добыл 22,6 млрд кубометров газа, что на 17,6% превышает показатель в аналогичном периоде 2017 г. Реализация газа на российском рынке увеличилась на 30,7%.