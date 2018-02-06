Сильные снегопады обрушились на Европу
Ухудшение погодных условий наблюдается во Франции, Испании, Германии, Польше и других странах
В Европе начались снегопады. Ухудшение погодных условий наблюдается во Франции, Испании, Боснии и Герцеговине, Польше, Словении и других странах. На фото узкоколейная железная дорога, ведущая в Германии к горе Брокен
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Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Германии ожидается похолодание. На фото окрестности Гессена
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Несклько дней назад снегопад начался и в испанском Мадриде. Государственное метеорологическое агентство Испании из-за непогоды повысило уровень опасности в некоторых провинциях до «желтого» (опасность) или «оранжевого» (высокая опасность)
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Из-за снегопада в Испании затруднено движение автомобилей по 355 дорогам, около 60 трасс перекрыты, еще на 110 дорогах автомобилистов обязали использовать специальные цепи противоскольжения. Снегопады также стали причиной задержек и отмен рейсов в международном аэропорту Мадрида «Барахас»
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Снегопады также обрушились и на Францию. В 14 департаментах Франции из-за снегопада и заморозков введен «оранжевый» (предпоследний) уровень опасности
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В Париже из-за непогоды Эйфелева башня временно закрыта для посещения туристами
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Снегопады начались и в Великобритании. На фото окрестности северного британского графства Йоркшир
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Снегопад прошел и в Словении. На фото открестности Медвода
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Холода наступили и в Польше. На фото последствия снегопада в Варшаве
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В Москве аномальный снегопад прошел в выходные, повалено более 2000 деревьев, один человек погиб и еще пятеро пострадали. По прогнозу синоптиков, снег будет идти всю неделю, но не так уже интенсивно
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