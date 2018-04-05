«Газпром» оставил без заказов трубные заводы
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Спрос на трубы большого диаметра в России в прошлом году снизился на 25%, говорится в годовом отчете Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. По сравнению с 2015 г. спрос рухнул более чем вдвое, гласят данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП). Трубы большого диаметра (от 530 до 1420 мм) используются при строительстве магистральных трубопроводов для перекачки газа, нефти и нефтепродуктов. В 2016 г., по данным ЧТПЗ, в России их было продано 2,1 млн т, а в 2017 г. – всего 1,6 млн т.
Снижение спроса, хоть и не такое существенное – всего 2%, продолжится и в 2018 г., прогнозирует ФРТП. Центр экономического прогнозирования Газпромбанка дает похожий прогноз – снижение на 4%. Уже сейчас трубопрокатные станы в России работают на треть мощности, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.
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