Для мегапроекта «Газпрома» на Балтике придется модернизировать газопроводы

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Газохимический комплекс в Усть-Луге будет состоять из газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью до 45 млрд куб. м газа в год «Газпром»

«Газпром» и «Русгаздобыча» готовят проект строительства газохимического комплекса под Санкт-Петербургом. Производство планируется разместить в Усть-Луге, рассказали «Ведомостям» человек, знающий о проекте от менеджеров «Русгаздобычи», и топ-менеджер одного из контрагентов «Газпрома». Представитель «Газпрома» это подтверждает. Но параметры проекта он не раскрыл.

Стоимость проекта может составить до $20 млрд, говорили собеседники. Но под него придется модернизировать систему магистральных газопроводов, уточнил один из них. «Модернизация существующих газотранспортных коридоров будет необходима, – подтверждает представитель «Газпрома». – Обоснование инвестиций прорабатывается».

Смена ресурсной базы

Газохимический комплекс в Усть-Луге будет состоять из газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью до 45 млрд куб. м газа в год. Если предприятие будет построено, оно станет крупнейшим в стране, обогнав даже Амурский ГПЗ (42 млрд куб. м), который «Газпром» в прошлом году начал строить на Дальнем Востоке. Переработку планируется совместить с производством этилена и полиэтилена (около 1,5 млн т в год), говорили собеседники «Ведомостей».

Строительством ГПЗ займется «Газпром». Причем пока привлекать партнеров в проект не планируется, следует из ответов представителя «Газпрома». Производством этилена и полиэтилена займется «Русгаздобыча». Ранее эта компания контролировалась Аркадием Ротенбергом. Сейчас структура ее владельцев не раскрывается. Представитель Ротенберга утверждает, что «Русгаздобыча» не имеет отношения к бизнесмену.

Очищенный от примесей метан предполагается поставлять для сжижения на «Балтик СПГ» (10 млн т, или 14–15 млрд куб. м, газа) и на экспорт по газопроводу «Северный поток – 2», вход в который также будет расположен рядом с Усть-Лугой, говорили собеседники «Ведомостей».

До сих пор предполагалось, что поставки по «Северному потоку – 2» будут обеспечены в первую очередь добычей на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал. Для транспортировки дополнительных объемов газа с Ямала «Газпром» строит цепочку новых газопроводов на маршруте Бованенково – Ухта – Грязовец – Торжок. Новые технологии, примененные при строительстве, и короткое транспортное плечо способствуют значительному снижению себестоимости транзита газа в Европу, сообщал «Газпром».