«Транснефть» покупает долю в порту «Усть-Луга»

«Усть-Луга ойл» - владелец и оператор терминала, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры, говорится на сайте компании Усть-Луга Ойл

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство «Транснефть-Балтика» (входит в «Транснефть») о покупке 25% + 1 голосующей акции в уставном капитале АО «Усть-Луга ойл», сообщило ведомство.

Представитель «Транснефти» подтвердил готовящуюся сделку. Компания уже владеет долей в «Невской трубопроводной компании» (владелец и оператор терминала по перевалке нефти в порту «Усть-Луга»). «Вся инфраструктура порта и подводящие трубопроводы тесно переплетены. С этой точки зрения, покупка компанией доли в порту логична», - пояснил он. У «Транснефти» есть доли во всех портах, в которых она работает. Перед компанией стоит задача по обеспечению транспортировки нефтепродуктов, производство которых с завершением модернизаций нефтеперерабатывающих заводов будет расти, говорит представитель «Транснефти». «Владение пакетами акций в портах упрощает компании выполнение этой задачи», - добавил он.

Продавца и сумму сделки собеседник не называет. Сейчас акционерами «Усть-Луга ойл» являются Gunvor (26%, через кипрскую Capefar Limited) и Андей Бокарев (74%, через ООО «Толинг»). Gunvor не продает свою долю, сказал представитель компании. Получить комментарий Бокарева пока не удалось.

«Усть-Луга ойл» - владелец и оператор терминала, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры, говорится на сайте компании. Проектная мощность терминала 30 млн т нефтепродуктов в год. Нефтетерминал «Усть-Луга» является конечной точкой «Балтийской трубопроводной системы — 2», предназначен для перевалки нефти на морские суда.

Выручка в 2016 г. составила 23,7 млрд руб., чистая прибыль — 18,3 млрд руб. Основные грузоотправители – «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром нефть».

«Транснефть» оказывает услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределами. Компания транспортирует 85% добываемой нефти.