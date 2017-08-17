Банки

Балтинвестбанк требует признать банкротом застройщика порта Усть-Луга

Валерий Израйлит более полугода находится под арестом, его обвиняют в мошенничестве

ПАО «Балтийский инвестиционный банк» требует признать председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерия Израйлита банкротом, следует из базы Арбитражного суда. Иск был подан 15 августа. Сумма требований банка - 235 млн руб.

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