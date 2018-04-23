«Газпром» планирует построить гигантский газохимический комплекс на Балтике

Статья опубликована в № 4553 от 23.04.2018 под заголовком: «Газпром» нашел проект на $20 млрд

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«Газпром» под руководством Алексея Миллера (на фото) реализовал немало мегапроектов и готовится к стройке еще одного Bloomberg / GettyImages

«Газпром» планирует построить на Балтике огромный газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством. Партнер компании по проекту – АО «Русгаздобыча», ранее принадлежавшее Аркадию Ротенбергу. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, знающий о проекте от менеджеров «Русгаздобычи», и топ-менеджер одного из контрагентов «Газпрома». По их словам, производственный комплекс будет способен перерабатывать до 45 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта предварительно оценивается примерно в $20 млрд, говорят собеседники «Ведомостей».

Представитель «Газпрома» 22 апреля лишь подтвердил «Ведомостям»: идет проработка такого проекта.

В случае реализации проекта он может стать вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири» ($55 млрд, по оценкам 2014 г.).