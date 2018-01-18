Бизнес
Платный
Артур Топорков|Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Немцы бьются за «Газпром»

Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии

Попытка регулировать проект «Газпрома» противоречит европейскому и международному законодательству, считает Германия

Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву (2009/73/EC), который Еврокомиссия представила в ноябре. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его содержание подтвердил один из европейских чиновников.

Разработанные Еврокомиссией поправки в Газовую директиву предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь поправки ударили бы по строительству газопровода «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

Еврокомиссия не сумела продемонстрировать «никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза», говорится в заключении Германии. Более того, в поправках вообще нет никакой необходимости. Действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории Евросоюза подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или «допуске третьих сторон». Степень юридической проработки предложенных изменений при этом вызывает у Германии большие сомнения. Они «неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права», говорится в заключении.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике