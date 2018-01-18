Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии

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Германия отстаивает интересы не «Газпрома», а свои, считает эксперт Stefan Sauer / DPA / ТАСС

Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву (2009/73/EC), который Еврокомиссия представила в ноябре. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его содержание подтвердил один из европейских чиновников.

Разработанные Еврокомиссией поправки в Газовую директиву предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь поправки ударили бы по строительству газопровода «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

Еврокомиссия не сумела продемонстрировать «никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза», говорится в заключении Германии. Более того, в поправках вообще нет никакой необходимости. Действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории Евросоюза подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или «допуске третьих сторон». Степень юридической проработки предложенных изменений при этом вызывает у Германии большие сомнения. Они «неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права», говорится в заключении.

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