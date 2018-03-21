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Георгий Яшунский|Светлана Бочарова

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду раскрыл журналистам подробности состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Лидеры двух стран говорили о том, что количество существующих вопросов, главным образом проблемных, диктуют необходимость контактов и проведения [российско-американского] саммита, — сказал Песков. — Президент Путин получил поздравления от Трампа в связи с победой на выборах. Разговор был конструктивный и деловой».

Отвечая на вопрос о причинах затронутой президентами темы гонки вооружений, представитель Кремля ответил: «Насколько мы понимаем, в США, в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие слова российского президента о том, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений».

Представитель Кремля также отметил, что «[во время разговора Путина с Трампом] была отфиксирована нежелательность какой-либо гонки вооружений». В то же время речь о возможности заключения каких-либо соглашений о предотвращении гонки вооружений во время телефонного разговора двух лидеров не шла, добавил Песков.

Трамп по итогам разговора заявил, что ожидает новой встречи с Путиным «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», сообщал Bloomberg. «У нас был очень хороший разговор», — оценил беседу президент США. По словам Пескова, дата и место возможной встречи не оговаривались.

Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал The New York Times, что Трамп в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность в связи с заявлением российского лидера о разработке новых видов стратегического вооружения. Издание напомнило, что в презентации Путина в послании Федеральному собранию демонстрировались кадры, на которых российские ракеты направлялись в сторону Флориды, где Трамп часто отдыхает в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Замечание Путина о снижении темпов гонки вооружений Трамп приветствовал, но напомнил, что оборонный бюджет США составляет $700 млрд. «Мы никогда не позволим никому располагать чем-то даже близким к тому, что есть [на вооружении] у нас», — подчеркнул он.

По данным The Washington Post, советники американского президента рекомендовали ему «не поздравлять» Путина с победой на выборах. Трамп позвонил Путину вечером 20 марта. Как сообщал Кремль, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Новое оружие, которое показал Путин

Финансы
Новости

Капитал Бинбанка превысил 100 млрд рублей

Ведомости
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Собственный капитал Бинбанка превысил 100 млрд руб. за счет допэмиссии акций и роспуска резервов по кредиту Рост банку, говорится в сообщении кредитной организации.

Бинбанк с запасом выполнил нормативы достаточности капитала и другие обязательные нормативы ЦБ, указывают в банке. Кредитная организация выполнила нормативы впервые после начала санации в сентябре прошлого года.

19 марта ЦБ сообщил о докапитализации Бинбанка на 56,9 млрд руб. за счет выкупа его допэмиссии акций. Регулятор стал владельцем 99,99% акций Бинбанка.

15 марта Рост банк, входящий в группу Бинбанка, погасил межбанковский кредит. В связи с этим Бинбанк распустил резервы по данному кредиту, что также оказало положительное влияние на его капитал.

Собственный капитал Бинбанка на 1 февраля 2018 г. составлял минус 36,9 млрд руб. С учетом допэмиссии на 56,9 млрд руб. за счет роспуска резервов для достижения 100 млрд руб. капитал за счет роспуска резервов мог увеличиться на 80 млрд руб.

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Экономика
Новости

Топилин поручил составить социальные портреты бедных семей

Ведомости
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Министр труда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России (ПФР) составить социальные портреты семей с низким доходом. Цель – помочь им выбраться из подобной ситуации, сообщает «РИА Новости».

По словам Топилина, необходимо вести работу с каждой семьей для выявления причин и поднятия уровня доходов до «нормального» уровня. «Давайте себе поставим эту задачу. Мы должны иметь портрет с тем, чтобы помочь людям выбраться из этой ситуации», – сказал министр труда.

Портрет семей с низким доходом будет составлен при помощи единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Она начнет работать в тестовом режиме в 2018 г. В этой системе будут находиться полные сведения обо всех мерах социального обеспечения и поддержки, а также о гарантиях, выплатах, компенсациях.

Ранее стало известно, что ПФР будет с 2018 г. рассчитывать пенсии при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, фонд сократит 9000 сотрудников в течение четырех лет.

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Политика
Новости

Песков опроверг сообщения о кадровых предложениях соперникам Путина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что некоторым соперникам Владимира Путина были сделаны кадровые предложения, передает корреспондент «Ведомостей». «Это не так», — сказал Песков.

Путин, переизбранный на четвертый срок, встретился со своими бывшими соперниками на выборах на следующий день после голосования, 19 марта. Встреча была закрытой и продлилась почти два часа. После ее завершения бывший кандидат в президенты Борис Титов также сказал журналистам, что кадровые вопросы на встрече не обсуждались: «Был серьезный и глубокий разговор о стране».

На встрече Путин попросил бывших соперников не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Он также обратил внимание, что надо объединить усилия для создания позитивной повестки дня. Кроме того, на этой встрече выдвигавшаяся от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак попросила Путина помиловать некоторых людей – по ее мнению, политзаключенных. В списке Собчак оказалось 16 человек, в том числе крымский активист Александр Кольченко, журналист РБК Александр Соколов и брат оппозиционера Алексея Навального – Олег.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Политика
Новости

Кремль изучит переданный Собчак список политзаключенных

Ведомости
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Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак передала избранному президенту Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными и просит освободить, подтвердил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, - сказал Песков. - Он его принял и поручил своей администрации проработать этот список».

Список Собчак состоял из 16 человек, среди которых фигуранты дела о митинге 26 марта 2017 г. Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, осужденный за терроризм крымский активист Александр Кольченко, осужденный за госизмену ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, брат политика Алексея Навального Олег Навальный, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и другие.

19 марта в Кремле во время встречи всех принимавших участие в президентских выборах кандидатов Собчак передала Путину список и попросила освободить перечисленных в нем лиц.

Экономика
Новости

ПФР начнет рассчитывать пенсии при помощи искусственного интеллекта

Ведомости
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Пенсионный фонд России (ПФР) в этом году запустит в пилотном режиме новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта. Об этом заявил предправления ПФР Антон Дроздов, передает «РИА Новости».

В большинстве случаев (93%) для расчета пенсий возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, отметил Дрозов. По его словам, с новой системой ПФР ознакомился уже в феврале, а начнут использовать ее после мая.

В среду стало известно, что ПФР сократит более 9000 сотрудников к 2022 г. – это примерно 8%, а также в три раза уменьшит число территориальных отделений. Это произойдет из-за цифровизации работы ПФР и запуска электронных услуг, в частности «личного кабинета».

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС не нашла нарушений в слиянии двух крупных агрегаторов такси

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в слиянии агрегаторов такси Fasten и ГК «Везет». Эта сделка не требовала согласования с ФАС, рассказал представитель службы, сообщает «Интерфакс».

В ноябре 2017 г. ФАС начала проверять слияние бизнесов этих компаний, которые объединились в ГК «Везет» в апреле прошлого года. Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев отмечал, что сделка не была согласована с ФАС. «Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая», – говорит Артемьев. Есть несколько случаев, когда сделка не требует согласования с ФАС, отмечал директор по корпоративным отношениям ГК «Везет» Александр Костиков.

В прошлом году «Яндекс.Такси» и Uber сообщили о слиянии бизнесов в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. Общая доля «Яндекс.Такси» и Uber на московском рынке такси составляет 65%, их основного конкурента Gett – 25%, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к московской мэрии. Эту сделку ФАС одобрила с предписанием: компаниям нельзя запрещать партнерам, водителям и пассажирам сотрудничать с другими агрегаторами услуг такси.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

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Стиль жизни
Новости

Sports.ru назвал самых высокооплачиваемых футболистов в российском чемпионате

Ведомости
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Издание Sports.ru подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российской премьер-лиге – всего в нем 68 человек. В рейтинге указана годовая зарплата спортсменов.

Самый высокооплачиваемый футболист по версии Sports.ru – это аргентинец Леандро Паредес с доходом 5 млн евро. Сейчас Паредес выступает за «Зенит», а до этого несколько лет играл в итальянских клубах. В Италии его зарплата была в восемь раз меньше, указывает издание.

Следом в рейтинге идут уроженец Хорватии Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро и серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро. На четвертом и пятом местах с одинаковым доходом в 3,8 млн евро – португалец Мануэл Фернандеш («Локомотив») и нидерландец Куинси Промес («Спартак»). Самый высокооплачиваемый игрок-россиянин – это Артем Дзюба, он играет за «Арсенал» и его годовая зарплата составляет 3,6 млн евро, в общем рейтинге он на шестом месте.

В прошлом году пятерка самых высокооплачиваемых игроков российского футбола, по версии Sports.ru, была немного другой: испанец Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро, Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро, Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро и одинаковый доход в 4 млн евро у камерунца Алекса Сонга («Рубин») и француза Янна Мвила («Рубин»). Больше всех среди россиян получал Игорь Денисов («Локомотив»), его зарплату издание оценило также в 4 млн евро.

Данные о зарплатах для рейтинга Sports.ru получает от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов. Издание подчеркивает, что представленные цифры – это «гарантированный» доход спортсменов, который включает зарплату и бонус за подписание контракта с клубом. При этом не учитываются премиальные по результатам матчей. На чемпионате мира – 2018 сборная России традиционно попадет в топ-10 самых высокооплачиваемых сборных, указывает Sports.ru.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Политика
Новости

Мэр Калининграда ушел в отставку

Ведомости
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Мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его решение утвердил городской совет депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на советника мэра Викторию Кашинскую.

По ее словам, Ярошуку «поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне».

Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один выступил против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 г.

В ноябре 2018 г. Ярошука избрали в третий раз мэром Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.

Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов

Экономика
Новости

Правительство подготовит поправки для индексации пенсий выше инфляции

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Правительство России пропишет в проекте бюджета на 2019-2021 гг. ежегодную индексацию страховых пенсий по старости на уровень выше инфляции, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Мы сейчас очень активно готовим предложения по всем направлениям, которые касаются в том числе Пенсионного фонда. Вы знаете, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции», - сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»).

Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января 2018 г. пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 г. Дальнейшее увеличение пенсий выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на 2019-2021 гг., указал Топилин.

Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

В 2017 г. с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров были проиндексированы на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.

В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.

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Бизнес
Новости

Суд прекратил производство по иску «Системы» к «Роснефти» и «Башнефти»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по встречному иску АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании убытков на 330,45 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Решение принято после отказа «Системы» от иска.

Об отказе от иска «Система» объявила 12 марта. На заседании суда в среду представитель компании подтвердил это решение. Представитель «Системы» в январе подал ходатайство о переносе слушания в связи с заключением мирового соглашения с «Роснефтью».

Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у «Системы» и подконтрольной ей «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013-2014 гг. Позже сумма иска увеличилась до 170,6 млрд руб. В декабре 2017 г. «Роснефть» подала также иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. В конце года стороны пришли к мировому соглашению. Согласно договоренностям, АФК заплатила «Башнефти» 100 млрд руб.

Арбитражный суд Башкирии 19 марта удовлетворил также совместное заявление «Роснефти», «Башнефти», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест» о полной отмене обеспечительных мер - снятии ареста с активов АФК по искам к холдингу Владимира Евтушенкова. Под арестом из-за судебного разбирательства ранее оказались 52,09% акций ПАО «Детский мир», 90,5% АО «Агрохолдинг "Степь"», 71,87% акций МТС-банка.

Во вторник, 20 марта, Арбитражный суд Москвы прекратил также производство по иску АФК «Система» о взыскании с «Роснефти» и «Башнефти» более 330 млрд руб. в связи с отказом истца от заявленных требований.

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Политика
Новости

Британский посол отказался прийти в МИД на встречу по делу Скрипаля

Ведомости
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Посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет участвовать во встрече Министерства иностранных дел (МИД) России с иностранными послами по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя посольства. «Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», – добавил собеседник агентства.

Ранее МИД сообщил, что в среду, 21 марта, проведет встречу со всеми аккредитованными в России иностранными послами. На этой встрече российское ведомство планирует представить позицию Москвы в ситуации с отравлением Скрипаля и его дочери. В собрании также будут участвовать руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа.

Скрипаля и его дочь отравили в английском Солсбери 4 марта. Оба до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию. По данным Соединенного Королевства, в отравлении было задействовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва обвинения отрицает.

В качестве ответных мер Великобритания объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией и о высылке 23 российских дипломатов. В свою очередь Москва тоже решила выслать 23 британских дипломатов и закрыть консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Менеджмент
Новости

Пенсионный фонд уволит более 9000 сотрудников

Ведомости
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Пенсионный фонд России (ПФР) к 2022 г. планирует сократить более 9000 своих сотрудников (примерно 8%) и в три раза уменьшить число территориальных отделений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к расширенному заседанию правления ПФР.

Количество территориальных органов ПФР на конец 2017 г. оценивается в 1500. За период 2018-2022 гг. их должно остаться «менее 500», говорится в документах. По показателю «численность специалистов ПФР» также запланировано снижение – со 109 000 к концу прошлого года до «менее 100 000» за период 2018-2022 гг.

Такая оптимизация стала возможна благодаря цифровизации работы ПФР и запуску удобных для граждан электронных услуг, в частности электронного «личного кабинета», пояснили агентству в пресс-службе ПФР.

В феврале предправления ПФР Антон Дроздов сообщал о планах сократить 20% сотрудников, передавало его слова RNS. За последние несколько лет фонд уволил около 17% персонала. С 1 января 2017 г., когда администрирование страховых пенсионных взносов перешло в ведение Федеральной налоговой службы, численность сотрудников ПФР сократилась на 10%.

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