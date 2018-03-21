Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

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Возможность заключить соглашения по предотвращению гонки вооружений Путин и Трамп не обсуждали
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду раскрыл журналистам подробности состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Лидеры двух стран говорили о том, что количество существующих вопросов, главным образом проблемных, диктуют необходимость контактов и проведения [российско-американского] саммита, — сказал Песков. — Президент Путин получил поздравления от Трампа в связи с победой на выборах. Разговор был конструктивный и деловой».
Отвечая на вопрос о причинах затронутой президентами темы гонки вооружений, представитель Кремля ответил: «Насколько мы понимаем, в США, в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие слова российского президента о том, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений».
Представитель Кремля также отметил, что «[во время разговора Путина с Трампом] была отфиксирована нежелательность какой-либо гонки вооружений». В то же время речь о возможности заключения каких-либо соглашений о предотвращении гонки вооружений во время телефонного разговора двух лидеров не шла, добавил Песков.
Трамп по итогам разговора заявил, что ожидает новой встречи с Путиным «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», сообщал Bloomberg. «У нас был очень хороший разговор», — оценил беседу президент США. По словам Пескова, дата и место возможной встречи не оговаривались.
Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал The New York Times, что Трамп в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность в связи с заявлением российского лидера о разработке новых видов стратегического вооружения. Издание напомнило, что в презентации Путина в послании Федеральному собранию демонстрировались кадры, на которых российские ракеты направлялись в сторону Флориды, где Трамп часто отдыхает в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Замечание Путина о снижении темпов гонки вооружений Трамп приветствовал, но напомнил, что оборонный бюджет США составляет $700 млрд. «Мы никогда не позволим никому располагать чем-то даже близким к тому, что есть [на вооружении] у нас», — подчеркнул он.
По данным The Washington Post, советники американского президента рекомендовали ему «не поздравлять» Путина с победой на выборах. Трамп позвонил Путину вечером 20 марта. Как сообщал Кремль, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
3/13
Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
4/13
«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Собственный капитал Бинбанка превысил 100 млрд руб. за счет допэмиссии акций и роспуска резервов по кредиту Рост банку, говорится в сообщении кредитной организации.
Бинбанк с запасом выполнил нормативы достаточности капитала и другие обязательные нормативы ЦБ, указывают в банке. Кредитная организация выполнила нормативы впервые после начала санации в сентябре прошлого года.
19 марта ЦБ сообщил о докапитализации Бинбанка на 56,9 млрд руб. за счет выкупа его допэмиссии акций. Регулятор стал владельцем 99,99% акций Бинбанка.
15 марта Рост банк, входящий в группу Бинбанка, погасил межбанковский кредит. В связи с этим Бинбанк распустил резервы по данному кредиту, что также оказало положительное влияние на его капитал.
Собственный капитал Бинбанка на 1 февраля 2018 г. составлял минус 36,9 млрд руб. С учетом допэмиссии на 56,9 млрд руб. за счет роспуска резервов для достижения 100 млрд руб. капитал за счет роспуска резервов мог увеличиться на 80 млрд руб.
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Министр труда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России (ПФР) составить социальные портреты семей с низким доходом. Цель – помочь им выбраться из подобной ситуации, сообщает «РИА Новости».
По словам Топилина, необходимо вести работу с каждой семьей для выявления причин и поднятия уровня доходов до «нормального» уровня. «Давайте себе поставим эту задачу. Мы должны иметь портрет с тем, чтобы помочь людям выбраться из этой ситуации», – сказал министр труда.
Портрет семей с низким доходом будет составлен при помощи единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Она начнет работать в тестовом режиме в 2018 г. В этой системе будут находиться полные сведения обо всех мерах социального обеспечения и поддержки, а также о гарантиях, выплатах, компенсациях.
Ранее стало известно, что ПФР будет с 2018 г. рассчитывать пенсии при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, фонд сократит 9000 сотрудников в течение четырех лет.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
1/11
Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
2/11
Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
3/11
Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
4/11
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
5/11
FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
6/11
Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
7/11
mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
8/11
PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
9/11
Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
10/11
Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что некоторым соперникам Владимира Путина были сделаны кадровые предложения, передает корреспондент «Ведомостей». «Это не так», — сказал Песков.
Путин, переизбранный на четвертый срок, встретился со своими бывшими соперниками на выборах на следующий день после голосования, 19 марта. Встреча была закрытой и продлилась почти два часа. После ее завершения бывший кандидат в президенты Борис Титов также сказал журналистам, что кадровые вопросы на встрече не обсуждались: «Был серьезный и глубокий разговор о стране».
На встрече Путин попросил бывших соперников не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Он также обратил внимание, что надо объединить усилия для создания позитивной повестки дня. Кроме того, на этой встрече выдвигавшаяся от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак попросила Путина помиловать некоторых людей – по ее мнению, политзаключенных. В списке Собчак оказалось 16 человек, в том числе крымский активист Александр Кольченко, журналист РБК Александр Соколов и брат оппозиционера Алексея Навального – Олег.
Путин встретился с бывшими соперниками по выборам
Михаил Метцель / ТАСС
Слева по часовой стрелке: кандидат на пост президента от Партии роста Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, президент Владимир Путин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время встречи в Кремле
1/7
Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин приветствует Ксению Собчак
2/7
Михаил Метцель/ТАСС
Павел Грудинин до начала встречи с президентом
3/7
Михаил Метцель / ТАСС
Слева направо: Павел Грудинин, Сергей Бабурин и Владимир Путин
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Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак передала избранному президенту Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными и просит освободить, подтвердил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, - сказал Песков. - Он его принял и поручил своей администрации проработать этот список».
Список Собчак состоял из 16 человек, среди которых фигуранты дела о митинге 26 марта 2017 г. Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, осужденный за терроризм крымский активист Александр Кольченко, осужденный за госизмену ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, брат политика Алексея Навального Олег Навальный, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и другие.
19 марта в Кремле во время встречи всех принимавших участие в президентских выборах кандидатов Собчак передала Путину список и попросила освободить перечисленных в нем лиц.
30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
1/14
Валерий Матыцин/ТАСС
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину
2/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
3/14
Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима
4/14
Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)
5/14
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста
6/14
Кадр из видео Грани.Ру
В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии
7/14
Артем Геодакян/ТАСС
В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), считало следствие. Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем
8/14
ФГУП ЦНИИмаш
В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
9/14
Личная страница на ok.ru
В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
10/14
Юрий Машков / ТАСС
Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.
11/14
Личный архив
Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков
12/14
Личная страница на vk.com
В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)
13/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима
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Пенсионный фонд России (ПФР) в этом году запустит в пилотном режиме новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта. Об этом заявил предправления ПФР Антон Дроздов, передает «РИА Новости».
В большинстве случаев (93%) для расчета пенсий возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, отметил Дрозов. По его словам, с новой системой ПФР ознакомился уже в феврале, а начнут использовать ее после мая.
В среду стало известно, что ПФР сократит более 9000 сотрудников к 2022 г. – это примерно 8%, а также в три раза уменьшит число территориальных отделений. Это произойдет из-за цифровизации работы ПФР и запуска электронных услуг, в частности «личного кабинета».
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
1/11
Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
2/11
Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
3/11
Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
4/11
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
5/11
FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
6/11
Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
7/11
mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
8/11
PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
9/11
Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
10/11
Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в слиянии агрегаторов такси Fasten и ГК «Везет». Эта сделка не требовала согласования с ФАС, рассказал представитель службы, сообщает «Интерфакс».
В ноябре 2017 г. ФАС начала проверять слияние бизнесов этих компаний, которые объединились в ГК «Везет» в апреле прошлого года. Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев отмечал, что сделка не была согласована с ФАС. «Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая», – говорит Артемьев. Есть несколько случаев, когда сделка не требует согласования с ФАС, отмечал директор по корпоративным отношениям ГК «Везет» Александр Костиков.
В прошлом году «Яндекс.Такси» и Uber сообщили о слиянии бизнесов в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. Общая доля «Яндекс.Такси» и Uber на московском рынке такси составляет 65%, их основного конкурента Gett – 25%, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к московской мэрии. Эту сделку ФАС одобрила с предписанием: компаниям нельзя запрещать партнерам, водителям и пассажирам сотрудничать с другими агрегаторами услуг такси.
Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира
Depositphotos / PhotoXPress
Самой дешевой оказалась поездка из аэропорта в центр Каира. Путешественнику в среднем придется отдать за поездку $4,2, а приедет за ним, скорее всего, Hyundai Elantra
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Rafiq Maqbool / AP
Чуть дороже обойдется такси из аэропорта в центр крупнейшего города Индии Мумбаи, в среднем поездка будет стоить $4,44. Самая распространенная модель авто у местных таксистов – Toyota Innova
2/11
Depositphotos / PhotoXPress
Третье место в списке городов с самыми бюджетными поездками на такси занимает Тунис. За поездку в центр столицы из аэропорта придется отдать $4,49. Чаще всего таксисты здесь ездят на Renault Clio
3/11
Depositphotos / PhotoXPress
Поездка в центр Таллина в среднем будет стоить $7,32. Чаще всего таксисты в Эстонии ездят на Mercedes-Benz
4/11
Depositphotos / PhotoXPress
В топ-5 городов с самыми низкими ценами на поездку до аэропорта попал и Дубай. В центр столицы ОАЭ можно доехать на Toyota Corolla за $8,31
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Toru Hanai / Reuters
Самой дорогой оказалась поездка в центр Токио: она будет стоить $189,91. Самая распространенная модель автомобилей у местных таксистов – Toyota Crown Comfort
6/11
Reuters
Стоимость поездки в центр Милана в среднем составляет $101,62. Чаще всего таксисты ездят здесь на Fiat Ulysse
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Ints Kalnins / Reuters
Из аэропорта до центра Осло можно добраться на Mercedes-Benz Sprinter, в среднем поездка будет стоить порядка $86,51
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Michael Dalder / Reuters
В Мюнхене таксисты чаще всего ездят на Mercedes-Benz E-Class, а за поездку из аэропорта до центра города берут $81,06
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Gero Breloer / AP
В список городов с самым дорогим такси входит и Женева. Такси в центр города будет стоить $79,44. Вероятнее всего, в аэропорт за туристом приедет Mercedes-Benz
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Андрей Гордеев / Ведомости
В рейтинге городов с самыми дорогими поездками на такси из аэропорта Москва находится на 44-м месте. За поездку в среднем придется отдать $29,77. Самой популярной моделью у московских таксистов является Ford Mondeo
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Издание Sports.ru подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российской премьер-лиге – всего в нем 68 человек. В рейтинге указана годовая зарплата спортсменов.
Самый высокооплачиваемый футболист по версии Sports.ru – это аргентинец Леандро Паредес с доходом 5 млн евро. Сейчас Паредес выступает за «Зенит», а до этого несколько лет играл в итальянских клубах. В Италии его зарплата была в восемь раз меньше, указывает издание.
Следом в рейтинге идут уроженец Хорватии Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро и серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро. На четвертом и пятом местах с одинаковым доходом в 3,8 млн евро – португалец Мануэл Фернандеш («Локомотив») и нидерландец Куинси Промес («Спартак»). Самый высокооплачиваемый игрок-россиянин – это Артем Дзюба, он играет за «Арсенал» и его годовая зарплата составляет 3,6 млн евро, в общем рейтинге он на шестом месте.
В прошлом году пятерка самых высокооплачиваемых игроков российского футбола, по версии Sports.ru, была немного другой: испанец Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро, Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро, Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро и одинаковый доход в 4 млн евро у камерунца Алекса Сонга («Рубин») и француза Янна Мвила («Рубин»). Больше всех среди россиян получал Игорь Денисов («Локомотив»), его зарплату издание оценило также в 4 млн евро.
Данные о зарплатах для рейтинга Sports.ru получает от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов. Издание подчеркивает, что представленные цифры – это «гарантированный» доход спортсменов, который включает зарплату и бонус за подписание контракта с клубом. При этом не учитываются премиальные по результатам матчей. На чемпионате мира – 2018 сборная России традиционно попадет в топ-10 самых высокооплачиваемых сборных, указывает Sports.ru.
Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018
Wikimedia
Стадион «Калининград» примет матчи Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня)
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PhotoXPress
На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня)
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AP
На «Казань-арене» пройдут матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня)
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Андрей Махонин / Ведомости
В Нижнем Новгороде сыграют Швеция и Южная Корея (18 июня), Аргентина и Хорватия (21 июня), Англия и Панама (24 июня), Швейцария и Коста-Рика (27 июня)
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Валерий Матыцин / ТАСС
В Ростове-на-Дону пройдут матчи Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня)
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Юлия Честнова / РИА Новости
В Саранске на стадионе «Мордовия арена» сыграют сборные Перу и Дании (16 июня), Колумбии и Японии (19 июня), Ирана и Португалии (25 июня), Панамы и Туниса (28 июня)
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Владимир Смирнов/ТАСС
В Самаре пройдут матчи Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня), Сенегал – Колумбия (28 июня)
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Сергей Пятаков / РИА Новости
На «Волгоград арене» пройдут матчи Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (21 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня), Япония – Польша (28 июня)
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Максим Стулов / Ведомости
На «Екатеринбург арене» пройдут матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня), Мексика – Швеция (27 июня)
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Сергей Николаев / для Ведомостей
На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня), Нигерия – Аргентина (26 июня)
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
В Москве на стадионе «Спартак» («Открытие арена») пройдут матчи Аргентина – Исландия (16 июня) Польша – Сенегал (19 июня), Бельгия – Тунис (23 июня), Сербия – Бразилия (27 июня)
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Лужниках» пройдут матчи Россия – Саудовская Аравия (14 июня), Германия – Мексика (17 июня), Португалия – Марокко (20 июня), Дания – Франция (26 июня)
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Мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его решение утвердил городской совет депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на советника мэра Викторию Кашинскую.
По ее словам, Ярошуку «поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне».
Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один выступил против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 г.
В ноябре 2018 г. Ярошука избрали в третий раз мэром Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.
Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Столичный градоначальник упоминался в публикациях в прошлом году более 330 000 раз. Рейтинг подготовлен «Медиалогией». Основой для построения рейтингов является медиаиндекс «Медиалогии» - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны
1/10
Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров. Более 165 000 раз его упоминали в публикациях в 2017 г.
2/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Он более 190 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Татарстана Рустам Минниханов на четвертом месте рейтинга, более 118 000 раз упоминался в публикациях в 2017 г.
4/10
Денис Абрамов / Ведомости
Глава Крыма Сергей Аксенов на пятом месте рейтинга, более 125 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался на шестом месте рейтинга. Он упоминался в публикациях в 2017 г. более 104 000 раз
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на седьмом месте рейтинга, упоминался в публикациях в 2017 г. более 75 000 раз
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Лидия Верещагина / для Ведомостей
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко (на фото слева) на восьмом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 82 000 раз
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Пресс-служба президента России
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев оказался на девятом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 73 000 раз
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Пресс-служба президента России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов (на фото в центре) оказался на 10-м месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 51 000 раз
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Правительство России пропишет в проекте бюджета на 2019-2021 гг. ежегодную индексацию страховых пенсий по старости на уровень выше инфляции, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«Мы сейчас очень активно готовим предложения по всем направлениям, которые касаются в том числе Пенсионного фонда. Вы знаете, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции», - сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»).
Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января 2018 г. пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 г. Дальнейшее увеличение пенсий выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на 2019-2021 гг., указал Топилин.
Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
В 2017 г. с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров были проиндексированы на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.
В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.
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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по встречному иску АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании убытков на 330,45 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Решение принято после отказа «Системы» от иска.
Об отказе от иска «Система» объявила 12 марта. На заседании суда в среду представитель компании подтвердил это решение. Представитель «Системы» в январе подал ходатайство о переносе слушания в связи с заключением мирового соглашения с «Роснефтью».
Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у «Системы» и подконтрольной ей «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013-2014 гг. Позже сумма иска увеличилась до 170,6 млрд руб. В декабре 2017 г. «Роснефть» подала также иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. В конце года стороны пришли к мировому соглашению. Согласно договоренностям, АФК заплатила «Башнефти» 100 млрд руб.
Арбитражный суд Башкирии 19 марта удовлетворил также совместное заявление «Роснефти», «Башнефти», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест» о полной отмене обеспечительных мер - снятии ареста с активов АФК по искам к холдингу Владимира Евтушенкова. Под арестом из-за судебного разбирательства ранее оказались 52,09% акций ПАО «Детский мир», 90,5% АО «Агрохолдинг "Степь"», 71,87% акций МТС-банка.
Во вторник, 20 марта, Арбитражный суд Москвы прекратил также производство по иску АФК «Система» о взыскании с «Роснефти» и «Башнефти» более 330 млрд руб. в связи с отказом истца от заявленных требований.
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Посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет участвовать во встрече Министерства иностранных дел (МИД) России с иностранными послами по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя посольства. «Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», – добавил собеседник агентства.
Ранее МИД сообщил, что в среду, 21 марта, проведет встречу со всеми аккредитованными в России иностранными послами. На этой встрече российское ведомство планирует представить позицию Москвы в ситуации с отравлением Скрипаля и его дочери. В собрании также будут участвовать руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа.
Скрипаля и его дочь отравили в английском Солсбери 4 марта. Оба до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию. По данным Соединенного Королевства, в отравлении было задействовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва обвинения отрицает.
В качестве ответных мер Великобритания объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией и о высылке 23 российских дипломатов. В свою очередь Москва тоже решила выслать 23 британских дипломатов и закрыть консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.
Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов
ANDY RAIN / EPA-EFE
Дипломаты покидают Лондон вместе с родственниками и домашними питомцами
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Frank Augstein / AP
Дипломаты уехали в аэропорт на трех автобусах. Сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, вышли их проводить
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ANDY RAIN/EPA-EFE
На проводах не все смогли сдержать эмоций
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Frank Augstein / AP
Лондон дал российским дипломатам всего неделю на сборы
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Frank Augstein / AP
«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой» – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко
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Пенсионный фонд России (ПФР) к 2022 г. планирует сократить более 9000 своих сотрудников (примерно 8%) и в три раза уменьшить число территориальных отделений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к расширенному заседанию правления ПФР.
Количество территориальных органов ПФР на конец 2017 г. оценивается в 1500. За период 2018-2022 гг. их должно остаться «менее 500», говорится в документах. По показателю «численность специалистов ПФР» также запланировано снижение – со 109 000 к концу прошлого года до «менее 100 000» за период 2018-2022 гг.
Такая оптимизация стала возможна благодаря цифровизации работы ПФР и запуску удобных для граждан электронных услуг, в частности электронного «личного кабинета», пояснили агентству в пресс-службе ПФР.
В феврале предправления ПФР Антон Дроздов сообщал о планах сократить 20% сотрудников, передавало его слова RNS. За последние несколько лет фонд уволил около 17% персонала. С 1 января 2017 г., когда администрирование страховых пенсионных взносов перешло в ведение Федеральной налоговой службы, численность сотрудников ПФР сократилась на 10%.