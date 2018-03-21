Политика

Новости

Георгий Яшунский|Светлана Бочарова

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Возможность заключить соглашения по предотвращению гонки вооружений Путин и Трамп не обсуждали Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду раскрыл журналистам подробности состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Лидеры двух стран говорили о том, что количество существующих вопросов, главным образом проблемных, диктуют необходимость контактов и проведения [российско-американского] саммита, — сказал Песков. — Президент Путин получил поздравления от Трампа в связи с победой на выборах. Разговор был конструктивный и деловой».

Отвечая на вопрос о причинах затронутой президентами темы гонки вооружений, представитель Кремля ответил: «Насколько мы понимаем, в США, в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие слова российского президента о том, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений».

Представитель Кремля также отметил, что «[во время разговора Путина с Трампом] была отфиксирована нежелательность какой-либо гонки вооружений». В то же время речь о возможности заключения каких-либо соглашений о предотвращении гонки вооружений во время телефонного разговора двух лидеров не шла, добавил Песков.

Трамп по итогам разговора заявил, что ожидает новой встречи с Путиным «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», сообщал Bloomberg. «У нас был очень хороший разговор», — оценил беседу президент США. По словам Пескова, дата и место возможной встречи не оговаривались.

Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал The New York Times, что Трамп в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность в связи с заявлением российского лидера о разработке новых видов стратегического вооружения. Издание напомнило, что в презентации Путина в послании Федеральному собранию демонстрировались кадры, на которых российские ракеты направлялись в сторону Флориды, где Трамп часто отдыхает в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Замечание Путина о снижении темпов гонки вооружений Трамп приветствовал, но напомнил, что оборонный бюджет США составляет $700 млрд. «Мы никогда не позволим никому располагать чем-то даже близким к тому, что есть [на вооружении] у нас», — подчеркнул он.

По данным The Washington Post, советники американского президента рекомендовали ему «не поздравлять» Путина с победой на выборах. Трамп позвонил Путину вечером 20 марта. Как сообщал Кремль, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Новое оружие, которое показал Путин