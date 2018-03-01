Политика / Безопасность и право

Новое оружие, которое показал Путин

Президент рассказал о новых секретных военных разработках
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Комментарии  ()
Dead Moroze
14:35 01.03.2018
А, ну да, мегаоружие. «В видеоролике о новой ракете «Сармат», который во время послания Федеральному собранию показал президент России Владимир Путин, использовали кадры из фильма Первого канала 2007 года, посвященного ракете «Сатана».» https://republic.ru/posts/89798
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