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WP узнала о рекомендации советников Трампа не поздравлять Путина с переизбранием

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Помощники президента США Дональда Трампа советовали ему воздержаться от поздравлений в адрес российского лидера Владимира Путина, переизбравшегося на новый срок с результатом 76,66%. «Не поздравлять», - такова была рекомендация советников по нацбезпасности. Выполненная заглавными буквами, она предваряла материалы по России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на знакомые с подготовкой к переговорам источники. Там же содержалась рекомендация осудить Путина за предполагаемое отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Трамп позвонил Путину вечером 20 марта. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны. В сообщении Белого дома отмечалось, что Трамп подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова и подтвердил планы реализации инициатив по стратегической стабильности. О Скрипале в заявлении нет ни слова. Из сообщения Кремля следовало, что лидеры подчеркнули важность ограничения «гонки вооружений», затронули тему активизации экономического сотрудничества России и США, отдельно обсуждалась тема энергетики. Так же Путин и Трамп поговорили о Сирии.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил журналистам пула Белого дома о том, что Трамп не поздравил Путина с победой и никаких поздравительных звонков в этот день его график не предусматривает. Об этом сообщали, в частности, Reuters и Associated Press с борта номер один.

Сенатор Джон Маккейн осудил Трампа за поздравления в адрес Путина. «Американский президент не может руководить свободным миром, поздравляя диктаторов с победой в постановочных выборах», — написал он в своем твиттере.

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Экономика
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Кудрин отвел власти два года на проведение ключевых реформ

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У власти есть колоссальный мандат доверия населения и всего два года на реализацию тех реформ, ради которых этот мандат был выдан. Об этом предупреждает руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в своей статье, опубликованной в «Коммерсанте». Он подчеркивает, что следующий предвыборный цикл начнется уже в середине 2020 г., перед парламентскими выборами. «У будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка», - пишет Кудрин.

Глава ЦСР выделил три ключевые задачи, которые власти следует решить за это время. Первая – реформирование системы госуправления, для оказания более качественных услуг населению и реализации повестки развития. Вторая – «определение приоритетов развития и работа на них». Контуры приоритетов уже были обрисованы в послании президента, отмечает Кудрин. Речь идет о наращивании вложений и структурных реформах образования, медицины, инвестициях в инфраструктуру, перестройке технологического развития страны и превращения ее из «преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную». Третья выделенная Кудриным задача – «транспарентность и предсказуемость политики», в частности экономической. Речь идет о стабильных налоговой и пенсионной системы, условиях проверок бизнеса.

«Запрягать некогда, пора ехать», - призывает в заключении Кудрин. При этом он подчеркивает, что по всем изложенным позициям у ЦСР есть свои наработки. Отдельно эксперт отметил, что «без расширения пространства политической конкуренции развитие страны невозможно», а «увеличение пространства свободы и демократизация должны стать и одним из ценностных и сущностных приоритетов избранного президента».

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В Париже обсудят переход на бесплатный общественный транспорт

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В Париже задумались над введением бесплатного проезда на общественном транспорте. Мэр-социалист столицы Франции Анн Идальго предложила «детально изучить» на городском совете экономическую модель бесплатного общественного транспорта для разных уровней столичного региона (Ile-de-France), пишет Les Echos. «Многие города используют такую модель, - сказала мэр в интервью изданию, - сейчас бесплатный общественный транспорт является одним из ключевых вопросов городской мобильности, загрязнение от автомобилей больше не является основным», сказала Идальго, известная многочисленными инициативами по сокращению использования частных автомобилей в Париже. В городе собираются запретить с 2030 г. автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а запрет на дизельные машины вступит в силу с 2024 г. Мэр планирует начать обсуждение перехода к бесплатному общественному транспорту в начале лета и завершить дискуссию к следующим муниципальным выборам в 2020 г.

Дискуссия о бесплатном общественном транспорте возобновилась в середине февраля, когда правительство Германии предложило Еврокомиссии опробовать такую модель в пяти средних по размерам городах Германии - Бонне, Эссене, Херренберге, Ройтлингене и Мангейме. Бесплатный общественный транспорт при одновременном ограничении на передвижение частных автомобилей со старыми и неэкологичными двигателями должны снизить загрязнение воздуха, которое превышает нормы ЕС во многих крупных городах Германии, считают в Берлине. Предложение вызвало неоднозначную реакцию в стране, в первую очередь в вопросе финансирования транспорта, хотя федеральное правительство предложило оказывать поддержку бюджетам городов, пишет Deutsche Welle.

Во французских городах обычно половина финансирования общественного транспорта осуществляется за счет транспортного взноса (VT), которым облагаются компании с десятью и более сотрудниками, пишет Les Echos. Из 10 млрд евро бюджета оператора общественного транспорта столичного региона Ile-de-France Mobilité сборы от VT составляет 60%, оплата проезда частными лицами - 28%, остальное — другие источники, в том числе компании, которые возмещают своим сотрудникам половину стоимости ежемесячного проездного на общественный транспорт Navigo. Источники возмещения выпадающих доходов перевозчика предстоит определить также в ходе дискуссий специалистов, сказал первый заместитель мэра Парижа Брюно Жюллияр. Вопрос бесплатного общественного транспорта является не только экономическим, «но философским и политическим», в том числе нужно учесть, как это повлияет на увеличение использования общественным транспортом, сокращения частным и сокращения загрязнения воздуха, сказал он.

Пока мэрия собирается направить по 12 млн евро в год на бесплатный проезд на общественном транспорте 200 000 парижанам старше 65 лет с месячным доходом менее 2200 евро (3400 евро на пару) и 20 000 инвалидов. Сейчас пенсионеры в Парижском регионе оплачивают половину стоимости Navigo.

Во Франции уже есть опыт и программа перехода городов на бесплатный общественный транспорт: объединение транспортных организаций GART выбрало около двадцати административно-территориальных образований, в которых собираются внедрять модель. В прошлом году город Ниорт на западе Франции (120 000 жителей) сделал бесплатным общественный транспорт. В городе Обань (45 000) на юге страны транспорт сделан бесплатным с 2009 г., за это время движение автобусов увеличилось в три раза, и город собирается строить новую линию трамвая. В Компьене (40 000), к северу от центрального региона страны, общественный транспорт бесплатный с 1975 г. Пока эстонский Таллин (447 000) является единственной столицей в мире с бесплатным общественным транспортом (с 2013 г.). В административных границах Парижа живет около 2,2 млн человек, агломерация составляет около 12,5 млн человек.

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Политика
Новости

МИД России пригласил 21 марта иностранных послов обсудить дело Скрипаля

Ведомости
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Российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран в Москве обсудить 21 марта с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом ТАСС заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, приглашение на встречу получили все аккредитованные в России послы зарубежных стран. «Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», - сказала Захарова.

По ее словам, российский МИД хочет довести российскую точку зрения до официальных представителей других стран, ответить на интересующие их вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у Москвы.

Как отметила Захарова, Лондон до сих пор официально не сообщил, каким химическим веществом был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. При это, по ее словам, официальная информация Москвы была донесена до Совбеза ООН, ОБСЕ и ОЗХО.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Их в бессознательном состоянии обнаружили в британском городе Солсбери возле торгового центра. Состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как критическое. Они находятся в состоянии комы. Позже Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипаля, получившего убежище в Великобритании. Следствие считает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось на территории России еще во времена СССР.

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Политика
Новости

Путин набрал на выборах президента за рубежом почти 85% голосов

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Подавляющее большинство россиян за рубежом на выборах президента России 18 марта проголосовали за нынешнего главу государства Владимира Путина, на втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Центризбиркома (ЦИК) Василия Лихачева.

«Наши соотечественники за границей проголосовали следующим образом: Владимир Путин получил 84,99% голосов, Павел Грудинин - 5,04%, Владимир Жириновский - 1,75%», - сказал он.

По его словам, на четвертом месте по популярности Ксения Собчак. Телеведущая получила 4,07% голосов, на пятом месте - основатель «Яблока» Григорий Явлинский с 1,57% голосов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов набрал 0,65% голосов, кандидат в президенты Сергей Бабурин - 0,42%, на последнем месте - Максим Сурайкин с 0,3% голосов. Всего на выборах за границей проголосовали около 475 000 граждан России, не менее 56 000 из них - досрочно, отметил Лихачев.

По данным ЦИК на 19 марта, 18 марта на выборы президента России пришли 73 млн человек, явка составила 67,49%. По предварительным результатам голосования, на территории России Путин набрал более 76,5% голосов избирателей. На втором месте Грудинин с 11,9% голосов, на третьем месте Жириновский (около 5,5%).

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Бизнес
Новости

Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн

Ведомости
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Все средства «Газпрома», которые находились на территории Украины, поступили в бюджет страны. С таким заявлением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает «Укринформ».

«Мы уже изъяли часть средства — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в госбюджет. Это более 100 млн гривен», — сказал Петренко. По его мнению, это около $3,8 млн по нынешнему курсу.

По его словам, минюст Украины также пытается взыскать с «Газпрома» еще $6 млрд штрафа в соответствии с решением украинского суда. У Киева есть «хорошие перспективы и наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения», добавил Петренко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил начать опись и арест принадлежащих на Украине «Газпрому» активов по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке». Речь идет об имуществе компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Также арестованы ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».

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Финансы
Новости

Умер сооснователь Blackstone Питер Питерсон

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На 92-м году жизни умер американский миллиардер, сооснователь инвестиционной группы Blackstone Питер Питерсон, передает Bloomberg. Он скончался в своем доме в Нью-Йорке.

Питерсон родился 5 июня 1926 г. в семье греческих иммигрантов. Он окончил Северо-Западный университет в 1947 г. В 1951 г. получил степень МBA в бизнес-школе Чикагского университета. С 1948 по 1971 г. работал топ-менеджером в различных корпорациях. С 1971 г. был помощником президента США Ричарда Никсона по международным экономическим вопросам, в 1972-1973 г. - министром торговли США.

В 1973-1984 гг. Питерсон возглавлял Lehman Brothers. В 1985 г. совместно со Стивеном Шварцманом он основал фонд прямых инвестиций Blackstone, название которого составлено из английских версий фамилий его создателей: Black - от Шварцмана (Schwarz по-немецки «черный»), stone - от Питерсона (Петр по-гречески «камень»). В 2006 г. Институт международной экономики был назван именем Питерсона в признание его заслуг по поддержке этого аналитического центра.

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Экономика
Новости

Moody's поставило рейтинг России в зависимость от санкций и структурных реформ

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Кредитный рейтинг России во время очередного шестилетнего президентского срока Владимира Путина будет зависеть прежде всего от экономической политики и того, насколько она будет стимулировать рост экономики, пишет рейтинговое агентство Moody's в своем новом докладе. Однако продолжающиеся санкции в отношении России ограничат властям страны пространство для экономического маневра, считает ведущий аналитик агентства Moody’s по России Кристин Линдоу.

Линдоу напоминает, что недавний позитивный прогноз по кредитному рейтингу России (сейчас Ва1 по шкале агентства) не связан с ожиданием реального ускорения экономики при реализации какой-то из экономических программ в среднесрочной перспективе. «Поэтому кредитный рейтинг России может приблизиться к историческим максимумам, если эти меры будут реализованы в том или ином виде», - ожидает Линдоу.

По мнению аналитика, из трех предложенных Путину на четвертый срок планов реформ - ЦСР Алексея Кудрина, министра экономразвития Максима Орешкина и Столыпинского клуба - наиболее вероятна комбинация первых двух. Критерием их успеха для агентства будет то, насколько Россия в ближайшие годы сократит отставание в динамике ВВП от других развивающихся стран.

Пока структурные ограничения в экономике страны не дают возможности для роста ВВП выше 1,5-2%, считает Moody's. «Стареющее население, хроническое недоинвестирование, зависимость от нефтегазовых доходов, высокий уровень бедности и неравенства ограничивают любой рост, даже без учета санкций», - отмечает эксперт. Россия не отрезана от международных рынков капитала, констатирует эксперт, однако санкции уже значительно снизили и внешние, и внутренние инвестиции.

«Недавняя эскалация напряженности между Россией и Великобританией представляет потенциальную новую угрозу экономическим целям России, поскольку способна привести к усилению санкций Запада. Реакция России в последние дни затрудняет деэскалацию и приводит к дальнейшему отчуждению от Запада, негативно влияя на приток капитала и технологий, которые необходимы стране для долгосрочного развития. Стоит отметить, однако, что аппетит к дальнейшим санкциям в Евросоюзе кажется ограниченным, а двусторонние санкции США или Великобритании кажутся менее эффективными», - заключает эксперт.

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Финансы
Новости

«Конкорд управление активами» подала иск к Промсвязьбанку на 13,8 млрд рублей

Ведомости
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Управляющая средствами НПФ «Будущее» компания - «Конкорд управление активами» - подала иск к Промсвязьбанку на сумму 13,8 млрд руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Третьими лицами в иске указаны НПФ «Образование», НПФ «Телеком-союз», НПФ «Будущее» и НПФ «Социальное развитие», бенефициаром которых являются структуры бизнесмена Бориса Минца.

15 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может принять от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) все обыкновенные акции Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд руб. Передача акций произойдет по той цене, по которой они достались АСВ.

АСВ расплатится за акции Промсвязьбанка облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г., сообщал «Интерфакс». Промсвязьбанк будет передан в собственность Росимущества.

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Политика
Новости

Трамп поздравил Путина с победой на выборах

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону президента России Владимира Путина с победой на выборах 18 марта, сообщает Белый дом. Лидеры двух стран обсудили вопросы национальной безопасности и усилия по обеспечению стратегической стабильности.

«Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и приняли решение продолжать диалог о взаимных приоритетах национальной безопасности и существующих проблемах», - говорится в заявлении.

Ранее Трамп завил, что между ним и Путиным состоялся «очень хороший разговор». Американский президент также сказал, что встреча с Путиным может состояться в «не самом отдаленном будущем».

О том, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах, ранее сообщил Кремль.

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис... Выражено удовлетворение определенным снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова», - отмечается в заявлении. Разговор носил конструктивный и деловой характер, уточнили в Кремле.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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Бизнес
Новости

«Алроса» откроет онлайн-магазин бриллиантов

Ведомости
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Алмазодобывающая компания «Алроса» планирует начать продавать бриллианты онлайн в 2018 г. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании по сбыту Юрий Окоемов, передает «Прайм».

По словам Окоемова, сайт заработает в этом году. Он не назвал точных сроков, только отметил, что «скоро». Платформа уже разработана, сейчас компания решает логистические и маркетинговые вопросы, добавил Окоемов.

«Алроса» - крупнейший в России производитель алмазов. Выручка «Алросы» в 2017 г. упала на 13% до 275,4 млрд руб. год к году, чистая прибыль за аналогичный период снизилась на 41% до 79 млрд руб.

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Недвижимость
Новости

Google купила комплекс зданий Chelsea Market в Нью-Йорке за $2,4 млрд

Ведомости
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Google закрыла сделку по покупке комплекса зданий Chelsea Market в Нью-Йорке у инвестиционной компании Jamestown. Сумма сделки оценивается в $2,4 млрд, пишет The Wall Street Journal. Штаб-квартира Google находится напротив приобретенного комплекса зданий. В штаб-квартире работают более 7000 человек.

В результате сделки Google получила более 110 000 квадратных метров и право на застройку 2,8 га. Ранее компания снимала в аренду несколько этажей в здании. При этом Jamestown продолжит управлять торговыми площадями и фуд-кортом, расположенными на нижних этажах.

Jamestown сохраняет за собой право использовать бренд Chelsea Market за пределами Манхэттена. Инвесткомпания собирается развивать в Европе и США гастрономические рынки под таким брендом.

Комплекс зданий Chelsea Market ранее принадлежал фабрике National Biscuit Company (Nabisco). В конце 90-х гг. в результате реконструкции на месте фабрики появился один из крупнейших в городе торгово-офисный центр.

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