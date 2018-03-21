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WP узнала о рекомендации советников Трампа не поздравлять Путина с переизбранием

Помощники президента США Дональда Трампа советовали ему воздержаться от поздравлений в адрес российского лидера Владимира Путина, переизбравшегося на новый срок с результатом 76,66%. «Не поздравлять», - такова была рекомендация советников по нацбезпасности. Выполненная заглавными буквами, она предваряла материалы по России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на знакомые с подготовкой к переговорам источники. Там же содержалась рекомендация осудить Путина за предполагаемое отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Трамп позвонил Путину вечером 20 марта. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны. В сообщении Белого дома отмечалось, что Трамп подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова и подтвердил планы реализации инициатив по стратегической стабильности. О Скрипале в заявлении нет ни слова. Из сообщения Кремля следовало, что лидеры подчеркнули важность ограничения «гонки вооружений», затронули тему активизации экономического сотрудничества России и США, отдельно обсуждалась тема энергетики. Так же Путин и Трамп поговорили о Сирии.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил журналистам пула Белого дома о том, что Трамп не поздравил Путина с победой и никаких поздравительных звонков в этот день его график не предусматривает. Об этом сообщали, в частности, Reuters и Associated Press с борта номер один.

Сенатор Джон Маккейн осудил Трампа за поздравления в адрес Путина. «Американский президент не может руководить свободным миром, поздравляя диктаторов с победой в постановочных выборах», — написал он в своем твиттере.