Как Владимир Путин голосовал на выборах президента
Фотографии и. о. президента, президента и премьера
Владимир Путин, исполняющий обязанности президента России, голосует на досрочных выборах главы государства 26 марта 2000 г. Путин одержал победу в первом туре
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На выборах президента в 2004 г. за пост главы государства боролись шесть кандидатов. Путин принимал участие в выборах как самовыдвиженец и снова победил
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В 2008 г. за пост президента боролись четыре кандидата. По Конституции Путин не имел права баллотироваться на третий срок. Президентом страны был избран Дмитрий Медведев
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В марте 2012 г. президент впервые избирался сроком на шесть лет. Им стал Путин
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18 марта 2018 г. Владимир Путин идет на четвертый срок
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