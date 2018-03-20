Политика

Новости

Песков заявил о «маниакальном желании» США «заставить Россию за что-то платить»

Россия всегда платила по собственным счетам, однако чужие оплачивать не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он выразил сожаление, что у США есть «маниакальные желания» заставить Москву «за что-то платить», что происходит с завидным постоянством. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать планы США обсудить с Саудовской Аравией вопрос о том, как заставить Россию заплатить за поддержу Сирии и Ирана.

Песков добавил, что Кремль не беспокоится из-за визита в США наследного принца Саудовской Аравии. Это вопрос отношений Вашингтона и Эр-Рияда, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что в Россию недавно приезжал король Саудовской Аравии. Для Москвы являются важными те договоренности, которые были достигнуты в ходе этой встречи. У Саудовской Аравии и Москвы есть намерение прилагать усилия для их реализации.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне во вторник, писала газета The Hill. На ней американский президент поднимет вопрос о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за действия на Ближнем Востоке, уточняло издание. В частности, Трамп будет говорить о поддержке Сирии со стороны России и решение Москвы заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая могла бы оказать влияние на Иран. На предстоящей встрече часть обсуждения будет посвящена тому, как Россия пытается использовать эти ситуации в свою пользу, указывал официальный представитель администрации президента США.

Тюрьма для подозреваемых в коррупции в Эр-Рияде