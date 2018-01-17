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Самая дорогая тюрьма мира вновь открывает двери для постояльцев

В отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде два месяца держали подозреваемых в коррупции принцев, бизнесменов и министров
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