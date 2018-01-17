Самая дорогая тюрьма мира вновь открывает двери для постояльцев
В отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде два месяца держали подозреваемых в коррупции принцев, бизнесменов и министров
В отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, который с начала ноября не принимал постояльцев, снова можно бронировать номера с середины февраля. Сотрудник колл-центра Ritz-Carlton подтвердил Financial Times, что отель возобновляет работу
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4-5 ноября 2016 г. власти Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммада ибн Салмана начали антикоррупционную кампанию, задержав многих представителей местной элиты. Их привезли в Ritz-Carlton и запретили покидать его
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Фактически пятизвездочный отель превратился в самую роскошную в мире тюрьму, отмечает Bloomberg, ведь в нем держали более 150 принцев, бизнесменов и чиновников
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Среди них – принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей мира
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Сейчас отель на 492 номера начал принимать бронирования, начиная с 14 февраля
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Запросы на более ранние даты служба интернет-бронирования Ritz-Carlton отклоняет, сообщая, что свободных номеров нет, убедились «Ведомости»
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Ritz-Carlton в Эр-Рияде – «один из тех роскошных отелей в Саудовской Аравии, где искушенные гости окунаются в волшебную обстановку, получая ненавязчивый, внимательный сервис», говорится на его сайте
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«Откройте для себя элегантный оазис, где просторные номера, спа мирового класса, восхитительный закрытый бассейн, шикарные помещения для проведения свадеб и мероприятий, а также исключительное ресторанное обслуживание оставляют незабываемые впечатления», – сообщает сайт отеля
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Хотя некоторые задержанные, включая Талала, еще находятся в Ritz-Carlton, открытие отеля для посетителей свидетельствует о том, что кампания заканчивается, отмечают FT и Bloomberg
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В ноябре генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что речь в антикоррупционном расследовании идет минимум о $100 млрд. Любые активы, приобретенные с помощью коррупции, будут переданы государству, говорили представители власти
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Задержанным предложили заплатить за свою свободу. В некоторых случаях Эр-Рияд хочет получить до 70% состояния подозреваемых, писала в ноябре FT
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Некоторые согласились передать властям часть своих активов в обмен на свободу или были освобождены из-за недостатка доказательств. По словам источника FT, у оставшихся есть время до конца января, чтобы договориться с властями или доказать свою невиновность, иначе они окажутся в тюрьме и предстанут перед судом
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Бин Талал (на фото – в 2010 г.) ведет переговоры о передаче активов на $7 млрд, однако они застопорились из расхождения сторон по вопросу о том, как конкретно это сделать, пишет FT со ссылкой на банкиров, знакомых с ситуацией
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На территории Ritz-Carlton растут 600-летние оливковые деревья и раскидистые пальмы, расположены ландшафтные сады
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По данным службы интернет-бронирования отеля, номер на двоих можно снять за 2489 риалов (около $663). Королевский люкс обойдется в 25 000 риалов ($6667) за ночь
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