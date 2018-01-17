Самая дорогая тюрьма мира вновь открывает двери для постояльцев

Ritz-Carlton

Некоторые согласились передать властям часть своих активов в обмен на свободу или были освобождены из-за недостатка доказательств. По словам источника FT, у оставшихся есть время до конца января, чтобы договориться с властями или доказать свою невиновность, иначе они окажутся в тюрьме и предстанут перед судом

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