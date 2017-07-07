Детали первой встречи Путина и Трампа

Михаил Климентьев / Пресс-служба президента

Министр экономразвития Максим Орешкин подробнее рассказал, как Трамп и Путин поговорили на закрытой сессии G20 до личной встречи. «Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко вернул президенту Трампу, сказав, что президент Трамп говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», - цитирует министра «Интерфакс»

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