Детали первой встречи Путина и Трампа
Переговоры лидеров России и США на саммите G20 длились более двух часов
Первый момент рукопожатия президентов США и России состоялся в кулуарах саммита G20
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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в кулуарах G20
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Официальная встреча Трампа и Путина в Конгресс-центре. Для переговоров глав двух государств выделена комната под номером 14, оформленная в успокаивающих бело-голубых тонах. В помещении у стены кресла для лидеров, перпендикулярно - места переводчиков и руководителей внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона
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Перед тем как встречу Путина с Трампом закрыли для прессы, журналисты выкрикнули вопросы о том, будет ли Трамп поднимать тему хакерских атак на избирательную систему США. Трамп проигнорировал вопрос
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Зарубежные СМИ отмечают дружественную атмосферу в начале встречи Путина и Трампа. Она прошла в закрытом режиме
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Рукопожатие Путина и Трампа крупным планом
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Министр экономразвития Максим Орешкин подробнее рассказал, как Трамп и Путин поговорили на закрытой сессии G20 до личной встречи. «Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко вернул президенту Трампу, сказав, что президент Трамп говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», - цитирует министра «Интерфакс»
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Так Путин отреагировал на слова Трампа о том, что многие из представленных стран ответственны за дефицит торгового баланса США - порядка $800 млрд в год
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Встреча президентов длилась 2 часа 20 минут – включая открытую часть. На фото Дональд Трамп здоровается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
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Владимир Путин и супруга президента США Меланья Трамп
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