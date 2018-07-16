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Встреча Путина с Трампом продлилась на 40 минут дольше отведенного времени

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к организаторам, встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в формате тет-а-тет закончилась около 16.15 мск. Она продлилась на 40 минут дольше запланированного времени: на переговоры президентов с глазу на глаз было отведено 1,5 часа.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа проходила в Президентском дворце в Хельсинки и началась почти с часовой задержкой. Лидеры не ответили ни на один вопрос журналистов перед ее началом.

После беседы президентов один на один начнутся российско-американские переговоры в расширенном составе – делегации встретятся за ланчем, а по его завершении состоится пресс-конференция Трампа и Путина.

По данным агентства CNN, ссылающегося на неназванный источник в администрации президента США, Трамп лично настоял на встрече с Путиным тет-а-тет в самом начале саммита, чтобы составить неискаженное представление о Путине и не допустить утечек конфиденциальной информации. Многие советники Трампа занимают жесткую позицию по отношению к России, отмечает агентство.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что Москва и Вашингтон уделяют особое внимание именно двустороннему контакту президентов, поскольку он важен для выстраивания дальнейшей «химии» между лидерами. По его словам, «поэтому и американцы, и мы уделяем очень большое внимание именно двустороннему контакту, в ходе которого президенты могут в свободном режиме затронуть любые темы, которые захотят обсудить».

Во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге год назад вместо запланированных 40 минут два президента беседовали 2 часа 15 минут.