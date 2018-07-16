В США Трампа обвинили в проигрыше Путину

В адрес президента США Дональда Трампа зазвучали обвинения в поражении и сдаче позиций Leonhard Foeger / Reuters

После встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в адрес президента США Дональда Трампа зазвучали обвинения в поражении и сдаче позиций по причинам, варьирующимся от некомпетентности до государственной измены. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос журналистов об оценке саммита с улыбкой повторил свою известную фразу: «Шикарно, лучше, чем супер».

В ходе саммита Трамп, в частности, заявил, что доверяет своей разведке, но сказал, что президент Путин «очень сильно отрицал» обвинения во вмешательстве в выборы, и дал понять, что счел серьезным предложение российского президента о совместном расследовании дела.

Джон Бреннан, экс-директор ЦРУ: «Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки с лихвой соответствует критерию "государственного преступления" (основание для импичмента президента США. – "Ведомости"). Это государственная измена в чистом виде. Комментарии Трампа не просто были идиотскими, он полностью в кармане у Путина. Где вы, патриоты-республиканцы?»

Дэн Коутс, директор национальной разведки США: «Мы дали однозначную оценку вмешательства России в выборы 2016 г. и ее продолжающихся настойчивых попыток подрыва нашей демократии».

Майк Пенс, вице-президент США: «Мир снова увидел, что президент Дональд Трамп бескомпромиссно стоит во главе свободного мира <...> Разногласия между нашими странами обсуждались в деталях, и Америка – и весь мир – увидели, что президент Дональд Трамп, как всегда, ставит на первое место процветание и безопасность США».

Чак Шумер, лидер демократов в сенате: «Президент США встал на сторону президента Путина и против американских правоохранителей, американских силовых структур и американских спецслужб. Это неразумная, опасная, слабая позиция. Президент поставил себя впереди страны».

Нэнси Пелоси, лидер демократов в палате представителей: «Всего несколько дней назад 12 россиян обвинили во вмешательстве в выборы в США. Сегодня так называемый лидер Америки позорно проиграл человеку, возглавившему эту атаку. Серьезно, что такого у Путина есть на Трампа, что он так боится? <...> Ужасный день для Америки и всех западных демократий, которые Путин сделал своей целью».

Крис Мерфи, сенатор-демократ от Коннектикута: «Все турне Трампа было ничем иным, как гигантской "фигой" президента Трампа собственной стране. Просто кошмар».

Джон Маккейн, республиканец, старший сенатор США: «Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных провалов президентов США на моей памяти. Ущерб, причиненный наивностью Трампа, его эгоизмом, ложным пониманием равенства и симпатией к автократам сложно представить. Однако совершенно ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой. Трамп оказался не просто не способен противостоять Путину – он этого не хотел».

Пол Райан, республиканец, спикер палаты представителей: «То, что Россия вмешалась в наши выборы и пытается подорвать демократию во всем мире, не подлежит сомнению. Не существует морального равенства между США и Россией, которая остается враждебной нашим базовым ценностям и идеалам».

Джефф Флейк, сенатор-республиканец от Аризоны: «Никогда не думал, что увижу день, когда наш президент встанет рядом с российским и возложит вину за российскую агрессию на США. Это позор».

Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины: «Упущенная Трампом возможность призвать Россию к ответу за вмешательство в выборы 2016 г. и строго предупредить насчет будущих выборов <...> На его месте я бы проверил [подаренный Путиным] футбольный мяч на "жучки" и никогда бы не приносил его в Белый дом».

Джон Корнин, замглавы республиканцев в сенате: «Нельзя верить словам бывшего полковника КГБ о том, что их разведка делает или не делает. Я доверяю нашей разведке и думаю, что обвинение спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении 12 сотрудников ГРУ совершенно обоснованно. Не знаю, какие игры президент ведет с Путиным, но нашей разведке я верю».

Оррин Хэтч, сенатор-республиканец от Юты, соратник Трампа: «Россия вмешалась в выборы 2016 г. Все наши разведслужбы в этом сходятся. Мы все, включая президента, обязаны делать все возможное для защиты демократии, обеспечив защиту выборов от внешнего вмешательства, независимо от того, что говорит Владимир Путин».

Майкл Макфол, экс-посол США в России: «Путин только что одержал фантастическую победу в Хельсинки».