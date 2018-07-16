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Путин согласился на допрос подозреваемых во вмешательстве в выборы США сотрудников ГРУ

Россия готова допросить 12 сотрудников ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в выборы США, при официальном запросе спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Комиссия Мюллера может присутствовать на этом допросе при условии, если Россия, в свою очередь, допросит тех, кого подозревает в незаконных действиях. Речь идет об основателе фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере и его партнерах, пояснил российский президент.

Путин также отметил, что пока ему не известно об обвинениях, которые предъявили 12 сотрудникам ГРУ: «Я об этом ничего пока не знаю, мне нужно выяснить, о чем там идет речь».

За несколько дней до встречи Путина и Трампа американские власти обвинили 12 сотрудников ГРУ во вмешательстве в выборы президента США. Обвиняемые незаконным способом получали информацию американских политиков и потом распространяли ее, пришла к выводу комиссия спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он больше года ведет расследование о якобы имевших место попытках Москвы повлиять на выборы президента США.

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