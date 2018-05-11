«Русские тролли» против США
Опубликована «связанная с Россией» реклама из Facebook
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей»). Реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г., но на их результаты не повлияла.
Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом».
Пост: критика Хиллари Клинтон.
Переходов: 3.
Потрачено средств: 13 руб.
Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом».
Пост: критика Хиллари Клинтон.
Переходов: 3.
Потрачено средств: 13 руб.
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон / скриншот из мультфильма Family Guy.
Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари?» Потому что меня они бесят каждый день».
Переходов: 0.
Потрачено средств: 0 руб.
Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари?» Потому что меня они бесят каждый день».
Переходов: 0.
Потрачено средств: 0 руб.
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Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон.
Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс.
Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс.
Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения».
Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?»
Переходов: 73.
Потрачено средств: 100 руб.
Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?»
Переходов: 73.
Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять».
Пост: «Вот это горячее приветствие!»
Переходов: 59.
Потрачено средств: 100 руб.
Пост: «Вот это горячее приветствие!»
Переходов: 59.
Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство».
Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов».
Переходов: 209.
Потрачено средств: 473,65 руб.
Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов».
Переходов: 209.
Потрачено средств: 473,65 руб.
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Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!»
Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на ралли в Атланте в воскресенье!»
Таргетинг: Атланта.
Переходов: 0.
Потрачено средств: 10 руб.
Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на ралли в Атланте в воскресенье!»
Таргетинг: Атланта.
Переходов: 0.
Потрачено средств: 10 руб.
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Картинка: Фейк о статуе Свободы.
Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - городские интеллектуалы».
Переходов: 145.
Потрачено средств: 138,16 руб.
Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - городские интеллектуалы».
Переходов: 145.
Потрачено средств: 138,16 руб.
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«Я эволюционирую в кота».
Где ты видишь себя через 10 лет.
Переходов: 42.
Потрачено средств: 100 руб.
Где ты видишь себя через 10 лет.
Переходов: 42.
Потрачено средств: 100 руб.
9/29
«Когда тебя просят задержаться на работе».
Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо, и ты все равно придешь в 9 утра, верно?»
Переходов: 94.
Потрачено средств: 89.47 руб.
Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо, и ты все равно придешь в 9 утра, верно?»
Переходов: 94.
Потрачено средств: 89.47 руб.
10/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные».
Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте».
Переходов: 2.
Потрачено средств: 4 руб.
Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте».
Переходов: 2.
Потрачено средств: 4 руб.
11/29
«Выходи на патриотический марш!»
Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм».
Средств потрачено: 53 руб.
Заявили о готовности выйти (всего в группе) : 22 человека.
Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм».
Средств потрачено: 53 руб.
Заявили о готовности выйти (всего в группе) : 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в.
Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду».
Переходов: 715.
Потрачено средств: 200 руб.
Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду».
Переходов: 715.
Потрачено средств: 200 руб.
13/29
«Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!»
Переходов: 0.
Потрачено средств: 1 руб.
Переходов: 0.
Потрачено средств: 1 руб.
14/29
«Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Ставь лайк за Клинтон, комментарий - за Берни».
Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к Объединенным мусульманам Америки.
Показов: 5.
Переходов: 4.
Потрачено средств: 3,01 руб.
Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к Объединенным мусульманам Америки.
Показов: 5.
Переходов: 4.
Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Про сон - это точно!
«Когда ты лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит».
Переходов: 856.
Потрачено средств: 540,50 руб.
«Когда ты лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит».
Переходов: 856.
Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Скажи нет хаосу!
«Митинг против Бейонсе».
Переходов: 0.
Потрачено средств: 1,51 руб.
«Митинг против Бейонсе».
Переходов: 0.
Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
«Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана».
Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон».
Таргетинг: люди с интересами Патриотизм, друзья людей с интересами Патриотизм.
Переходов: 334.
Потрачено средств: 352 руб.
Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон».
Таргетинг: люди с интересами Патриотизм, друзья людей с интересами Патриотизм.
Переходов: 334.
Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Вот какого худи надо бояться... А не такого.
«Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещена в Америке? Почему немцы стыдятся своего лицемерия, а мы, американцы, гордимся? BlackAmerica».
Таргетинг: афроамериканцы.
Переходов: 95.
Потрачено средств: 1796 руб.
«Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещена в Америке? Почему немцы стыдятся своего лицемерия, а мы, американцы, гордимся? BlackAmerica».
Таргетинг: афроамериканцы.
Переходов: 95.
Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
«Техас - свободное и независимое государство... Источник всей власти - народ... У него есть неотчуждаемое право изменять форму правления таким образом, который они посчитают верным». Конституция Техаса, 1876 г.
Таргетинг: Техас, интересующиеся Независимостью и Патриотизмом.
Переходов: 347.
Потрачено средств: 500 руб.
Таргетинг: Техас, интересующиеся Независимостью и Патриотизмом.
Переходов: 347.
Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Бейдж - там, где сердце.
Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!
Таргетинг: Американцы с интересами Полиция или Безопасность.
Переходов: 135.
Потрачено средств: 3950 руб.
Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!
Таргетинг: Американцы с интересами Полиция или Безопасность.
Переходов: 135.
Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
«Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия».
«Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается. Демократы, проповедники "ответственного отношения", професора и лавочники говорили, что проблемы будут, но их нет».
Таргетинг: Техас, интересующиеся Независимостью и Патриотизмом.
Переходов: 658.
Потрачено средств: 500 руб.
«Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается. Демократы, проповедники "ответственного отношения", професора и лавочники говорили, что проблемы будут, но их нет».
Таргетинг: Техас, интересующиеся Независимостью и Патриотизмом.
Переходов: 658.
Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016.
10 лет спустя. Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце
Таргетинг: Сан-Франциско.
Переходов: 149.
Потрачено средств: 6916 руб.
10 лет спустя. Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце
Таргетинг: Сан-Франциско.
Переходов: 149.
Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
«Они никогда нас не любили».
Таргетинг: Афроамериканцы.
Переходов: 65.
Потрачено средств: 1797 руб.
Таргетинг: Афроамериканцы.
Переходов: 65.
Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
«Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами».
Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле! #refugeesWelcome #SyrianRefugees
Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки».
Переходов: 52.
Потрачено средств: 200 руб.
Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле! #refugeesWelcome #SyrianRefugees
Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки».
Переходов: 52.
Потрачено средств: 200 руб.
25/29
«Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел».
Похожа на мышку Apple.
Таргетинг: пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG.
Переходов: 246.
Потрачено средств: 100 руб.
Похожа на мышку Apple.
Таргетинг: пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG.
Переходов: 246.
Потрачено средств: 100 руб.
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«Остановим всех захватчиков!»
Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.
Таргетинг: пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой.
Переходов: 11.
Потрачено средств: 61 руб.
Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.
Таргетинг: пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой.
Переходов: 11.
Потрачено средств: 61 руб.
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«Мусульмане - не террористы».
Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, перестань считать нас преступниками, мы не заслуживаем такого отношения! #muslimvoice
Таргетинг: люди, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr.
Переходов: 53.
Потрачено средств: 3587 руб.
Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, перестань считать нас преступниками, мы не заслуживаем такого отношения! #muslimvoice
Таргетинг: люди, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr.
Переходов: 53.
Потрачено средств: 3587 руб.
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«Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны. Посему не берите их себе в помощники и друзья, пока они не переселятся на пути Аллаха. Если же они отвернутся, то хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе из них ни покровителей, ни помощников» (аят 4:89).
Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру. Если вы думаете, что мусульмане игнорируют какие-то законы ислама, вы ошибаетесь.
Таргетинг: пользователи, котрым нравится Stop A.I.
Переходов: 166.
Потрачено средств: 200 руб.
Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру. Если вы думаете, что мусульмане игнорируют какие-то законы ислама, вы ошибаетесь.
Таргетинг: пользователи, котрым нравится Stop A.I.
Переходов: 166.
Потрачено средств: 200 руб.
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