«Русские тролли» против США

«Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны. Посему не берите их себе в помощники и друзья, пока они не переселятся на пути Аллаха. Если же они отвернутся, то хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе из них ни покровителей, ни помощников» (аят 4:89).

Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру. Если вы думаете, что мусульмане игнорируют какие-то законы ислама, вы ошибаетесь.

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