В США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ за вмешательство в выборы David Goldman / AP

Власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета Демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.

На сайте минюста США опубликовано обвинительное заключение, и в нем названы сотрудники ГРУ, которых власти США подозревают в незаконной деятельности. Это Виктор Борисович Нетыкшо, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев.

По данным минюста США, 10 обвиняемых состоят в воинской части 26165. В книге Александра Шевякина «Система безопасности СССР» сказано, что воинская часть с таким номером является дешифровальным центром ГРУ. По словам источника, близкого к российским спецслужбам, теоретически можно предположить, что сотрудники этой организации могли быть вовлечены в избирательный процесс в США, но вряд ли они стали бы это делать через интернет со своего рабочего места.

Розенштейн заявил, что обвиняемым не удалось повлиять на исход президентских выборов. Сотрудники ГРУ выкладывали на сайте DCLeaks служебные документы и переписку американских политиков. Обвиняемые получали информацию при помощи двух незаконных методов. Например, они использовали такой вид мошенничества, как spearphishing: отправка вводящих в заблуждение сообщений по электронной почте с требованием предоставить пароль от почтового ящика. Также разведчики взламывали компьютеры жертв при помощи вредоносного программного обеспечения, которое позволяло им следить за пользователями и извлекать электронные документы.

Разведчики делились на две группы, установил американский минюст: одна занималась кражей документов, другая - распространением полученной информации. «Стремясь скрыть свои связи с Россией, они использовали сеть компьютеров, расположенных по всему миру, оплачивая расходы криптовалютой», – утверждается в пресс-релизе.

Спецпрокурор Роберт Мюллер больше года ведет расследование о якобы имевших место попытках Москвы повлиять на выборы президента США в 2016 г. Речь идет о хакерских атаках на политические организации США. На данный момент обвинения по так называемому «российскому делу» предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Ранее ЦРУ обвиняло Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Трампу победить на выборах.

Помимо команды Мюллера расследованием фактов вмешательства Москвы в выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией занимаются комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Официально Москва отрицает все обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «голословными».

Заявление представителя комиссии Мюллера прозвучало за несколько дней до полноценной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки.