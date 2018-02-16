США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы

Обвинения выдвинуты в том числе против бизнесмена Евгения Пригожина (на фото с президентом Владимиром Путиным) Alexander Zemlianichenko / AP

Власти США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Об этом говорится на сайте минюста США.

В частности, обвинения выдвинуты против знакомого президента и бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, – Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным. В обвинительном заключении также перечислены 12 сотрудников Агентства интернет-исследований (см. врез).

Не только Пригожин В иске американских властей также названы Михаил Быстров, Михаил Бурчик (Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

Обмануть США

Все россияне обвиняются в «заговоре с целью обмануть США». «Примерно с 2014 г. ответчики сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом (а также с лицами, известными и неизвестными большому жюри) c целью обмануть Соединенные Штаты путем нанесения ущерба, воспрепятствования и подрыва законной деятельности правительства через мошенничество и обман, чтобы вмешаться в политический и выборный процесс в США, включая президентские выборы 2016 г.», - говорится в обвинительном заключении, подготовленном по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы. Двум ответчикам также предъявлено обвинение в банковском мошенничестве, еще четверых россиян подозревают в незаконном использовании личных данных других людей.

Агентство интернет-исследований и другие россияне использовали социальные медиа и организовывали демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США», говорится в обвинительном заключении. Агентство осуществляло нападки «на ряд кандидатов», но к середине 2016 г. сосредоточило свою деятельность на «поддержке» кампании Дональда Трампа и «опорочивании» Хиллари Клинтон. Например, в феврале 2016 г. сотрудников агентства проинструктировали «использовать любую возможность для критики Клинтон и остальных (кроме [Берни] Сандерса и Трампа - их мы поддерживаем)». Впоследствии был создан с десяток связанных с выборами хэштегов, включая #Trump2016 и #Hillary4Prison («Хиллари - в тюрьму»). Некоторые из россиян «общались с людьми, которые были связаны с кампанией Трампа, но не знали, что за люди с ними контактируют, а также с другими политическими активистами, пытаясь координировать политическую деятельность», говорится в обвинении.

За что преследуют россиян «Соединенные Штаты Америки через свои министерства и ведомства регулируют деятельность иностранных физических и юридических лиц, находящихся в США и воздействующих на них, с целью не допустить недозволенного иностранного влияния на избирательную и политическую систему США, раскрыть его и противодействовать ему. Законы США запрещают иностранцам определенные финансовые траты с целью оказать влияние на федеральные выборы. Закон США запрещает агенту любой иностранной организации участвовать в политической деятельности в Соединенных Штатах, не зарегистрировавшись сначала в реестре генерального прокурора», - говорится в преамбуле обвинения.

«Американцы - очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола - пусть видят», - прокомментировал РИА «Новости» выдвинутые обвинения Пригожин.

«Агентство интернет-исследований - российская организация, цель которой - вмешательство в выборы и политические процессы», - говорится в обнародованном документе. Там отмечается, что в стратегии организации, расположенной в Санкт-Петербурге на ул. Савушкина, 55, якобы прямо указывалась одна из ее целей – вмешательство в американские выборы 2016 г., «распространение недоверия к кандидатам и к политической системе в целом». Эта цель была сформулирована организацией примерно в мае 2014 г., уточняется в обвинении. Финансировал деятельность агентства, в котором работали сотни человек, Пригожин и подконтрольные ему компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Его годовой бюджет равнялся миллионам долларов США.

Существенная часть деятельности Пригожина, точнее, его компаний, связана с проектом «Лахта» (исторический район Санкт-Петербурга, где строится штаб-квартира «Газпрома»), указано в документе. Целью проекта было и влияние на российскую аудиторию. Примерно в сентябре 2016 г. «Конкорды» тратили на проект «Лахта» около 73 млн руб. в месяц, включая примерно 1 млн руб. на выплату бонусов, говорится в документе. Чтобы скрыть участие «Конкордов» в финансировании агентства, выплаты ему на проект «Лахта» оформлялись как выплаты за использование софта и его разработку. Переводились деньги через 14 банковских счетов, открытых на аффилированные с «Конкордами» фирмы.

В 2014 г. два сотрудника Агентства интернет-исследований приезжали в США для сбора информации, посетив девять штатов. Они скрывали настоящую цель визитов, вводили в заблуждение американские власти при оформлении виз, заявил агентству Bloomberg представитель Белого дома. Это были Александра Крылова, третий по влиятельности человек на фабрике троллей, и Анна Богачева, руководитель группы анализа данных, сказано в опубликованном минюстом документе.

Информационная сетевая война

Работать на американскую аудиторию Агентство интернет-исследований стало еще в 2014 г., одна из заявленных целей - «информационная война с Соединенными Штатами Америки», говорится в обвинении: в соцсетях выявлялись и отслеживались группы, активно обсуждающие политические и общественные темы. На продвижение подконтрольных агентству групп в соцсетях с 2015 г. тратились тысячи долларов ежемесячно (расходы включались в бюджет агентства, который финансировали «Конкорды»). С 2016 г. сотрудники фабрики троллей, представляясь американцами, используя ложные или похищенные персональные данные, размещали посты в социальных сетях на страницах, которые, как они утверждали, принадлежат активистам США, тогда как в реальности контролировались Агентством интернет-исследований. Они обсуждали вызывающие острые разногласия политические и социальные вопросы, подкупали американцев для публикации ложной информации в соцсетях. Американские граждане не знали, в чьих интересах размещается эта информация, говорится в обвинении.

Чтобы платить за рекламу своих постов и общаться с журналистами, сотрудники агентства использовали номера водительских удостоверений, номера социальных страховок и другие персональные данные без ведома их реальных владельцев - американских граждан. Также они расплачивались через счета в российских банках или выданные российскими банками кредитные карты, такие счета и карты регистрировались на фальшивые имена американских граждан. Использовались и аккаунты в PayPal. В документе приводится список рекламных постов, среди них: «Дональд хочет победить терроризм... Хилари хочет его спонсировать», «Трамп - единственная наша надежда на лучшее будущее», «Хиллари - сатана, ее преступления и ложь показали, насколько она порочна».

Для влияния на американскую аудиторию ответчики создали сотни фейковых аккаунтов. Так, организация создала аккаунт в Twitter под названием Tennessy_GOP, который выглядел как официальный аккаунт отделения республиканской партии в штате Теннесси. У него было более 100 000 подписчиков, указано в обвинении. Этот аккаунт использовался, например, чтобы привлечь внимание к фейковой новости о том, что Клинтон мошенничала с голосами избирателей. Сначала сотрудники разместили такую новость в одной из подконтрольных групп в Facebook, а потом подхватили ее в Tennessy_GOP.

«Со временем с помощью этих аккаунтов в соцсетях ответчики охватывали существенное количество американцев, имея целью вмешательство в политические процессы в США, включая президентские выборы 2016 г.», - говорится в документе.

«Никаких фактов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей». Газета также ожидает комментария представителя «Конкорд кейтеринга». В компании не ответили на звонок по телефону. Запрос отправлен по электронной почте в пятницу вечером.

Россия «не могла и не стала» вмешиваться в выборы президента США, подтверждение этому — отсутствие каких-либо доказательств и фактов, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, те, кто обвиняет Москву, «загнали себя в угол заявлениями о "точных" сведениях касательно российского вмешательства». «Сейчас задним числом просто пытаются найти хоть какие-то оправдания. Но даже это не получается», — сказал Лавров. В сообщении РИА, правда, Лавров ни слова не сказал касательно утверждений, приведенных в обвинении минюста США.

Минюст США будет добиваться экстрадиции 13 россиян, заявил на пресс-конференции в пятницу вечером заместитель генпрокурора США Род Розенстейн. «Мы будем следовать обычным процедурам и хотим сотрудничества и экстрадиции», - сказал он.

Работа «в поле»

Приезжая в США, некоторые ответчики приобретали и использовали компьютерную инфраструктуру, что помогало им скрывать свое российское происхождение и избегать внимания американских правоохранительных и регулирующих органов. В частности, покупалось место на американских серверах для создания виртуальных частных сетей (VPN) и доступа через них из России в США.

Несколько ответчиков, в частности агентство, оглы Асланов, Васильченко, использовали украденные персональные данные американцев, чтобы открыть счета в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, - как для поддержки деятельности агентства, так и для собственного обогащения, указывается в обвинении. В PayPal также были открыты счета на несуществующих людей, причем некоторые из них были теми же, что и у аккаунтов в соцсетях. Они покупали на черном рынке номера кредитных карт и банковских счетов, украденных у американцев или созданных с помощью украденных персональных данных, чтобы обмануть службу безопасности PayPal. Они также принимали платежи от американцев (по $25-50) за размещение их рекламных постов в своих популярных группах в соцсетях. От трех вышеназванных ответчиков, а также от Каверзиной и Венкова, участвовавших в незаконном использовании персональных данных, США требуют возврата всех незаслуженно полученных средств и прибылей.

Также ответчики организовали марши и митинги в различных городах США, указывается в документе. Агитируя реальных американцев приходить на демонстрации, они под разными предлогами уклонялись от личного участия, но часто предлагали оплатить расходы – печать постеров, покупку мегафонов и т. д. Так, однажды они заплатили нескольким американцам, чтобы те поставили на грузовик клетку и провезли в ней на марше человека, одетого в форму заключенного и изображающего Клинтон.

После выборов через разные подконтрольные Агентству интернет-исследований группы в соцсетях они организовывали митинги как для празднования победы Трампа, так и для оспаривания результатов выборов.

В 2017 г., когда Facebook и другие соцсети стали сообщать о выявлении подконтрольных россиянам аккаунтов и сотрудничестве с правоохранительными органами США, ответчики стали уничтожать улики - электронные адреса, аккаунты в соцсетях и проч. Примерно 13 сентября 2017 г. Ирина Каверзина написала в электронном письме: «У нас тут небольшой кризис на работе: ФБР нас застукала (это не шутка). Поэтому я сейчас только и занимаюсь тем, что заметаю следы вместе с коллегами». Также она писала: «Я создала все эти картинки и посты, и американцы верили, что все написано их людьми».

В обвинении не указано, насколько успешными были призывы ответчиков, сколько точно американцев вступили с ними в переписку, участвовали в организованных ими демонстрациях.

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