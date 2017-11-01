Facebook, Twitter и Google признали в сенате уязвимость перед пропагандой

Юрисконсульты Facebook, Twitter и Google впервые одновременно и публично выступили перед конгрессменами Jonathan Ernst / Reuters

Деятельность пророссийских троллей, связанных с Агентством интернет-исследований, продолжилась в США и после голосования на президентских выборах 8 ноября 2016 г. Как сообщает Politico, это конгрессменам заявил главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч. По его словам, если до выборов контент «фабрики троллей» был направлен в основном против Хиллари Клинтон, то после они начали пытаться посеять сомнения в легитимности избрания Дональда Трампа.

«То есть, во время кампании они пытались посеять разлад между американцами, но в основном направляли усилия против Клинтон. А после выборов вы увидели, что связанные с Россией группы и организации пытались подорвать уверенность в легитимности президента Трампа? Вы это увидели в сети Facebook» - переспросил Стретча сенатор-республикнец Линдси Грэм. Стретч и его коллега из Twitter Шон Эджетт подтвердили, что это совершенно точная оценка.

Юрисконсульты Facebook, Twitter и Google впервые одновременно и публично выступили перед конгрессменами. Они отвечали в Сенате на вопросы об использовании интернет-платформ этих компаний для вмешательства в предвыборную кампанию в США и воздействия на американскую общественность. Беседа продолжалась два с половиной часа и был напряженной, отмечает Financial Times. Представителей интернет-гигантов спрашивали, какие данные о пользователей им доступны и что они могут узнать о заказчиках рекламы, как в сетях используется таргетирование рекламы под конкретную аудиторию, могли ли пропагандистские кампании проводить и другие страны, помимо России, например, Китай или КНДР.

Представитель Facebook подтвердил, что пророссийские пользователи, которые стали участниками соцсети в 2015 г., занимались распространением дезинформации вплоть до того, пока их аккаунты не были закрыты несколько месяцев назад. «Мы увидели пугающее иностранное вмешательство, - заявил Стретч (цитата ABC News). - Эти иностранные пользователи, прикрываясь фейковыми аккаунтами, злоупотребили возможностями нашей платформы и другими интернет-сервисами, чтобы сеять разлад и конфликты». Он заверил, что попытки подорвать репутацию института выборов в США прямо противоречит ценностям Facebook.

Разжигающие рознь посты о важных для американцев проблемах вроде прав на ношение оружия или прав сексменьшинств, Стретч назвал «такими подлыми, такими циничными и такими огорчительными». По его словам, 90% дезинформирующих и разжигающих постов были именно на такие общие темы и только 10% были о конкретных кандидатах. 75% связанной с Россией политической рекламы предназначались для распространения на всей территории США, 25% были таргетированы по конкретным штатам, добавил он. Представитель Facebook подчеркнул, что попытки России повлиять на демократию в США не ограничивались одной этой соцсетью. «Это не просто онлайн-атака, это онлайн-атака на многих платформах и одновременно офлайн, - заявил Стретч. - И это проблема государственной безопасности». Однако он отказался судить, могли ли усилия троллей повлиять на результаты голосования 8 ноября 2016 г.

«Злоупотребление нашей платформой, чтобы повлиять на выборы по указанию иностранного государства, это новый вызов», - признал представитель Twitter.

Сенаторы показали юрисконсультам взволновавшую их фейковую рекламу. Сенатор Кристофера Кунса потрясло использование Facebook пророссийскими пользователями для организации в Пенсильвании «совершенно фейкового» собрания «Шахтеры за Трампа». Ричард Блюменталь процитировал твит с призывом голосовать 8 ноября из дома и выразил обеспокоенность, что это могло повлиять на явку.

Представители интернет-компаний признали уязвимость своих платформ перед такими злоупотреблениями. Стретча республиканец Джон Кеннеди вынудил признать, что Facebook не может распознать в заказчике рекламы компанию-пустышку. Демократ Эл Франкен добивался ответа на вопрос, почему у компании раньше не вызвали подозрения закупки политической рекламы за рубли. Теперь в Facebook знают, что на это надо обращать внимание, ответил юрисконсульт компании.

Стретч заявил, что Facebook не откажется от размещения политической рекламы для заказчиков, которые расплачиваются иностранной валютой, но усилит прозрачность процедуры заказа рекламы. Представитель Twitter допустил такой отказ, а представитель Google Ричард Салгадо заявил, что для отказа от сделки компании требуется достаточно информации о ее возможной незаконности.

Представители всех трех компаний отказались немедленно поддержать законопроект об обязательном раскрытии данных по контрактам на политическую рекламу. Такие поправки внесли трое сенаторов, среди которых и республиканец Джон Маккейн, отмечают ABC News. ИТ-гиганты указали, что недавно изменили собственные правила по размещению такой рекламы в пользу бОльшей прозрачности, и что они усиливают собственные отделы по борьбе с дезинформацией. В частности, отдел безопасности в Facebook к 2018 г. будет расширен на 10 000 сотрудников, сказал Стретч. Салгадо предложил сенаторам подробно и в деталях обсудить законопроект с тем, чтобы он работал для всех.

Накануне выступления в Сенате компании представили результаты собственных расследований кампаний дезинформации на их площадках. Так, Facebook увеличил оценку охвата пророссийской рекламы в США. По новым подсчетам компании, ее могли видеть около 126 млн человек, это 40% населения США, или половина избирателей страны. Всего с июня 2015 г. по август 2017 г. Twitter обнаружил 2752 связанных с Россией аккаунта, хотя в сентябре компания отчитывалась только о 201 подозрительном аккаунте. Из нового отчета следует, что всего с подозрительных учетных записей, рассылавших сообщения автоматически, было опубликовано 1,4 млн сообщений, что составляет 0,74% от общего числа твиттов. В материалах Google говорилось о проплаченном подозрительном контенте на сумму $4700. Facebook ранее заявлял о потраченных на политическую рекламу $100 000. В Google российский след обнаружили на каналах принадлежащего ему YouTube. В пропагандистской схеме было задействовано 18 каналов, на которых было опубликовано 1108 роликов – их хронометраж составил 43 часа.