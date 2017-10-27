Twitter забанил часть рекламы из России

Twitter отказал в размещении рекламы телеканалу Russia Today и агентству Sputnik. Сервис счел, что финансируемые из российского бюджета СМИ вмешивались в выборы в США

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Twitter отказал в размещении рекламы телеканалу Russia Today и агентству Sputnik Е. Разумный / Ведомости

Сервис микроблогов Twitter запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и информационному агентству Sputnik, сообщил вчера Twitter. Решение вступает в силу немедленно. «Решение основано на наших исследованиях, связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 г., а также на заключении спецслужб США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов с ведома российских властей», – говорится в сообщении. Аккаунты таких СМИ не будут заблокированы, объяснил Twitter, запрет на размещение рекламы не коснется других компаний.

ФБР с 2016 г. расследует возможное вмешательство российского правительства в выборы президента США, в том числе возможные связи сотрудников и приближенных Дональда Трампа с российскими бизнесменами и чиновниками. Масштабные расследования начались после победы Трампа на выборах. Тогда интернет наводнили явно выдуманные истории о Трампе и его сопернице – Хиллари Клинтон, власти США уверены, что они сыграли не последнюю роль в результате выборов. После этого началось расследование размещения фейковых новостей в интернете. Представители Кремля ранее не раз отрицали причастность к закупке рекламы для влияния на выборы в США.