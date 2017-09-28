CNN узнала о закупках россиянами рекламы в Facebook для Фергюсона и Балтимора

В городах, где были массовые беспорядки на расовой почве, заказчик продвигал Black Lives Matter Jeff Roberson / AP

По крайней мере одна закупка рекламы в Facebook российским клиентом касалась движения Black Lives Matter, которое борется против дискриминации чернокожих полицейскими, и была адресована пользователям в Фергюсоне и Балтиморе, где до выборного 2016 года прошли массовые беспорядки на расовой почте. Это сообщает CNN со ссылкой на источник, информированный о проверке рекламных закупок в соцсети. Ранее Facebook сообщал, что, анализируя возможные попытки информационных атак перед выборами, обнаружил несколько тысяч закупок политической рекламы, предположительно, в интересах России и что $100 000 было потрачено на продвижение аккаунтов, разжигающих вражду. Facebook сообщал, что 3000 закупок рекламы заказчиками, связанными с так называемой «фабрикой троллей Пригожина» («Агентством интернет-исследований» из Санкт-Петербурга), были географически таргетированы. На какие именно районы или города ориентировалась эта реклама, не уточнялось.

Реклама движения Black Lives Matter, о которой узнала CNN, появлялась в соцсети в конце 2015 г. или в начале 2016 г., говорят источники телекомпании. По их словам, она была сделана так, что одновременно складывалось впечатление, что она поддерживает это движение, но и возникало опасение, что движение может угрожать некоторым жителям Балтимора и Фергюсона. СNN предполагает, что целью заказчика было усугубить политический раздор и подпитывать атмосферу враждебности и хаоса.

Решение показывать эту рекламу в Балтиморе и Фергюсоне дает представление, как аккаунты, связанные с российским проправительственным «Агентством интернет-исследований», использовали географический таргетинг рекламы для разжигания политического хаоса в США, говорят источники CNN. Закупалась реклама через соответствующий сервис Facebook, который работает в режиме самообслуживания и позволяет заказчикам точечно уточнять критерии для показа рекламы, в том числе географическое расположение, демографические характеристики аудитории и ее конкретные интересы.

Балтимор и Фергюсон Беспорядки в Балтиморе начались в апреле 2015 г. после похорон 25-летнего темнокожего Фредди Грея, которому полицейские при задержании фактически сломали шею. Траурная процессия переросла в бунты и погромы. Протестующие поджигали и грабили магазины, закидывали полицейские кордоны камнями, жгли автомобили. Были задержаны сотни участников беспорядков. 9 августа 2014 г. в Фергюсоне полицейский застрелил безоружного Майкла Брауна. После этого в пригороде Сент-Луиса начались массовые беспорядки. Протестующие требовали привлечь полицейского к ответственности. Акции протеста были и мирные, и сопровождавшиеся беспорядками, нападениями на полицейских и магазины и мародерством. Губернатору Миссури Джею Никсону пришлось отправить в Фергюсон дополнительные силы нацгвардии. Беспорядки в Фергюсоне после этого периодически вспыхивали в течение года после этих событий.

Бывший сотрудник ЦРУ, эксперт CNN в сфере госбезопасности Стив Холл считает, что закупка такой рекламы вполне соответствует предполагаемой общей цели - посеять раздор в политическом сообществе в США конкретно и на Западе в целом. Он также отметил проявленный в этом примере уровень точности таргетирования этих заказчиков. «Они способны посеять раздор точечным способом, выбирать целью конкретные сообщества и использовать вполне определенные проблемы», - сказал аналитик.

По словам источников CNN, реклама, которая предположительно закупалась в интересах России, необязательно продвигала того или иного кандидата или его программу, скорее, она стремилась усугубить разногласия среди американцев. Эта реклама могла продвигать Black Lives Matter, поддерживать борцов за сохранение прав на владение и использование огнестрела, сообщать об угрозе нелегальных иммигрантов для демократии в США, сомневаться в демократиях Запада вообще.

CNN напомнила, что спецслужбы США считают «Агентство интернет-исследований» теневой структурой, которая работает на государственные деньги и организует информационные кампании в интересах Кремля в блогах и микроблогах. В Кремле официально отрицают, что государство могло закупать рекламу на Facebook ради воздействия на выборы в США. Президент США Дональд Трамп назвал выдумкой сообщения Facebook об обнаруженной политической рекламе в соцсети и фейковых аккаунтах, связанных с Россией. Ранее он отрицал утверждения, что Россия пыталась повлиять на ход предвыборной кампании в США в его пользу, и обвинял СМИ в сочувствии к его сопернице по выборам Хиллари Клинтон.

Вопрос на миллион долларов - это откуда русские знают, кого выбирать целью рекламы, заявил демократ, член комитета по разведке Сената Марк Уорнер, комментируя информацию CNN. Поэтому, по его мнению, этот вопрос необходимо поднять на публичных слушаниях. Сенатор-республиканец Ричард Барр заявил, что еще нет свидетельств, что соратники Трампа и представители России вступали в сговор относительно рекламы в Facebook, но добавил, что комитет по разведке продолжает расследовать этот вопрос.

В конгресс для дачи показаний в связи с «российским расследованием» вызваны топ-менеджеры Facebook, Google и Twitter, сообщает Reuters со ссылкой на источники в комитете Сената по разведке. Помощник одного из сенатора уточнил, что их пригласили на публичные слушания 1 ноября. Представители Facebook и Google подтвердили, что получили приглашения из комитета Сената, но не сказали, пойдут ли их топ-менеджеры давать показания. Twitter оперативно на запрос агентства не ответил.

В руководстве комитета по разведке Палаты представителей заявили, что в следующем месяце комитет проведет открытые слушания с участием представителей некоторых IT-компаний и что «цель слушаний - лучше понять, как Россия использовала интернет-средства, чтобы посеять раздор и повлиять на наши выборы».