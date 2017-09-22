Песков снова отрицает размещение Кремлем рекламы в Facebook

Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в сети Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле также не знают, что такое Russiagate. «Тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook. И никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна», - цитирует чиновника ТАСС. Так он прокомментировал на брифинге последние заявления руководителя Facebook Марка Цукерберга.

Facebook проинформировал конгресс США о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о связанных с закупками фейковых аккаунтах, заявил руководитель компании. Он также распорядился, чтобы компания передала конгрессменам все результаты собственной проверки, которая идет уже несколько месяцев на предмет возможного вмешательства России в выборы в США. Ранее эти данные были переданы спецпрокурору Роберту Мюллеру, который возглавляет «российское расследование» в ФБР. Мюллер изучил более 3000 постов социальной сети. Facebook направила ему данные о фейковых учетных записях, владельцы которых покупали объявления, а также критерии, по которым они определяли целевую аудиторию.

Цукерберг также рассказал, что компания будет делать, чтобы избежать новых попыток политического вмешательства.

В прошлый раз Песков комментировал действия соцсети 7 cентября, он тогда просил не ассоциировать Кремль «с этой историей про Facebook». «Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем. Тем более мы не имеем к этому никакого отношения, к этим делам», — сказал пресс-секретарь президента России. Тогда стало известно, что Facebook обнаружил фейковые аккаунты и страницы, которые через покупку рекламы пытались оказать влияние на президентские выборы в США. При этом, по данным The Washington Post, некоторые аккаунты связаны с «фабрикой троллей» ресторатора Евгения Пригожина.