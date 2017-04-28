Facebook изучил типы манипуляций в соцсети

Компания заметила, что ее используют в пропагандистских целях, и будет с этим бороться
М. Стулов / Ведомости

Facebook заметил и изучил злонамеренные попытки использовать соцсеть в пропагандистских целях и сообщил, как планирует с ними бороться. Об этом говорится в докладе компании, опубликованном 27 апреля. Такие явления компания наблюдала во время предвыборной кампании в США в прошлом году, причем в ряде случаев это были «масштабные скоординированные действия».

Объектом изучения стали «информационные операции», под которыми Facebook подразумевает организованные усилия со стороны государств или негосударственных структур по искажению политических настроений общества у себя дома или в другой стране, чаще всего ради достижения стратегической или геополитической цели.

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Для этого используется запуск фальшивых новостей, разжигающих ненависть мемов, прямая дезинформация или создание сетей фальшивых аккаунтов, которые начинают действовать одновременно, раздувая лайками и репостами значимость определенной информации. Цель этих усилий - зародить сомнения и недоверие к политическим институтам, внести смятение и путаницу в обсуждение какой-либо темы и продвигать или компрометировать конкретные темы или события.

Facebook разделил информационные операции в соцсети на три типа. Это направленный сбор данных, чаще всего с целью обнародования непубличной, но важной информации о ком-то или о чем-то с целью манипулировать общественными настроениями. Это создание реального или ложного контента, часто через слив информации традиционным СМИ, в том числе через сфабрикованные аккаунты реальных персон. Третий тип - искусственное раздувание популярности некой темы или мнения с помощью скоординированных усилий фейковых аккаунтов.

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Так, в 2016 г. создавались фейковые аккаунты для распространения украденной информации из взломанной почты участников выборов в США, говорится в докладе. Правда, компания оценивает объем такой деятельности как «статистически незначительный». Во Франции, где весной проходят президентские выборы, Facebook принял меры к более чем 30 000 фальшивым аккаунтам, по данным на 13 апреля. Компания уточнила, что научилась опознавать фейковые аккаунты по анализу их деятельности.

У Facebook немного доказательств, что информационную «войну» ведут боты, однако компания видит, что к этим информационным операциям напрямую причастны живые люди.

Facebook отмечает, что прежние усилия по обеспечению безопасности в соцсетях - борьбу со взломом аккаунтов, вирусами, спамом и финансовыми мошенничествами - компании пришлось расширить. Новые проблемы - «тонкие и неочевидные» формы злоупотребления информацией - компания считает сложными для изучения и борьбы и обещает, что ее наработки будут постоянно развиваться.

Для снижения рисков злоупотребления соцсетью Facebook постоянно отслеживает и изучает попытки манипулирования общественным дискурсом на своей площадке. Компания вводит новые методы защиты аккаунтов и проверки их защищенности, включая технологии по выявлению фейковых аккаунтов. Компания также участвует в усилиях по информированию и обучению людей, в отношении которых существует угроза информационной атаки, на предмет как себя обезопасить. Также Facebook поддерживает общественные программы по повышению информационной грамотности.

Компания считает, что эффективной борьба с манипуляциями будет, только если в ней будет участвовать все общество. Для этих целей Facebook сотрудничает и готова сотрудничать с отдельными политиками, партиями, компаниями, с правительствами и журналистами.

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Сразу после выборов президента США, когда администрацию соцсети обвинили в том, что она, позволяя распространение фейковых новостей, способствовала победе Дональда Трампа, руководитель Facebook Марк Цукерберг назвал эти утверждения безумными. Однако вскоре компания признала проблему фейковых новостей и занялась их отслеживанием, проверкой и маркировкой, а также прекратила рекламировать сайты, которые, по ее сведениям, распространяют информационные фальшивки.

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