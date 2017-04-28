Facebook изучил типы манипуляций в соцсети

Компания заметила, что ее используют в пропагандистских целях, и будет с этим бороться

Facebook заметил и изучил злонамеренные попытки использовать соцсеть в пропагандистских целях и сообщил, как планирует с ними бороться. Об этом говорится в докладе компании, опубликованном 27 апреля. Такие явления компания наблюдала во время предвыборной кампании в США в прошлом году, причем в ряде случаев это были «масштабные скоординированные действия».

Объектом изучения стали «информационные операции», под которыми Facebook подразумевает организованные усилия со стороны государств или негосударственных структур по искажению политических настроений общества у себя дома или в другой стране, чаще всего ради достижения стратегической или геополитической цели.

Для этого используется запуск фальшивых новостей, разжигающих ненависть мемов, прямая дезинформация или создание сетей фальшивых аккаунтов, которые начинают действовать одновременно, раздувая лайками и репостами значимость определенной информации. Цель этих усилий - зародить сомнения и недоверие к политическим институтам, внести смятение и путаницу в обсуждение какой-либо темы и продвигать или компрометировать конкретные темы или события.

Facebook разделил информационные операции в соцсети на три типа. Это направленный сбор данных, чаще всего с целью обнародования непубличной, но важной информации о ком-то или о чем-то с целью манипулировать общественными настроениями. Это создание реального или ложного контента, часто через слив информации традиционным СМИ, в том числе через сфабрикованные аккаунты реальных персон. Третий тип - искусственное раздувание популярности некой темы или мнения с помощью скоординированных усилий фейковых аккаунтов.

Так, в 2016 г. создавались фейковые аккаунты для распространения украденной информации из взломанной почты участников выборов в США, говорится в докладе. Правда, компания оценивает объем такой деятельности как «статистически незначительный». Во Франции, где весной проходят президентские выборы, Facebook принял меры к более чем 30 000 фальшивым аккаунтам, по данным на 13 апреля. Компания уточнила, что научилась опознавать фейковые аккаунты по анализу их деятельности.

У Facebook немного доказательств, что информационную «войну» ведут боты, однако компания видит, что к этим информационным операциям напрямую причастны живые люди.

Facebook отмечает, что прежние усилия по обеспечению безопасности в соцсетях - борьбу со взломом аккаунтов, вирусами, спамом и финансовыми мошенничествами - компании пришлось расширить. Новые проблемы - «тонкие и неочевидные» формы злоупотребления информацией - компания считает сложными для изучения и борьбы и обещает, что ее наработки будут постоянно развиваться.

Для снижения рисков злоупотребления соцсетью Facebook постоянно отслеживает и изучает попытки манипулирования общественным дискурсом на своей площадке. Компания вводит новые методы защиты аккаунтов и проверки их защищенности, включая технологии по выявлению фейковых аккаунтов. Компания также участвует в усилиях по информированию и обучению людей, в отношении которых существует угроза информационной атаки, на предмет как себя обезопасить. Также Facebook поддерживает общественные программы по повышению информационной грамотности.

Компания считает, что эффективной борьба с манипуляциями будет, только если в ней будет участвовать все общество. Для этих целей Facebook сотрудничает и готова сотрудничать с отдельными политиками, партиями, компаниями, с правительствами и журналистами.

Сразу после выборов президента США, когда администрацию соцсети обвинили в том, что она, позволяя распространение фейковых новостей, способствовала победе Дональда Трампа, руководитель Facebook Марк Цукерберг назвал эти утверждения безумными. Однако вскоре компания признала проблему фейковых новостей и занялась их отслеживанием, проверкой и маркировкой, а также прекратила рекламировать сайты, которые, по ее сведениям, распространяют информационные фальшивки.