Четверть распространяемых во французском Twitter ссылок ведут на политические фейки

Во Франции в Twitter до 25% линков на политические тексты ведут на фейки, выяснили исследователи из Оксфордского института интернета при Оксфордском университете. Они изучали распространение политических новостей, реальных и фальшивых, перед выборами. Как сообщает Reuters, тема запуска фейков, в том числе с помощью ботов, отражена в двух исследованиях, в которых цифры примерно совпадают. Одно из них, оксфордское, было опубликовано 19 апреля. Второе - частной исследовательской компании Bakamo - 21 апреля. Агентство считает, в них есть новые свидетельства того, что у жалоб США, Франции и Германии на попытки России вмешаться в предвыборные кампании в этих странах есть основания.

К «мусорным новостям» ученые относят откровенно фальшивые истории, а также тексты, выражающие экстремальные идеологические установки, оголтелую поддержку каких-либо политиков и конспирологические теории, в которых мнения и логические ошибки выдаются за факты и реальность. По оценке оксфордских исследователей, наплыв «мусорных новостей» во Франции не такой мощный, как был в США. Французские и германские пользователи соцсетей обмениваются более высококачественной информацией, чем американские избиратели в критический период перед выборами, отметил директор Оксфордского института интернета Филип Ховард.

За несколько дней перед президентскими выборами в США избиратели в штате Мичиган выкладывали в соцсетях примерно одинаковое количество ссылок на подлинные и фейковые новости, выяснили в Оксфорде. Перед президентскими выборами в Германии в феврале немецкие избиратели шэрили четыре качественных профессиональных новости на одну «мусорную». Пользователи Twitter во Франции распространяют перед выборами до 25% линков на фейки. Больше всего ссылок на политические новости относится к умеренному кандидату Эммануэлю Макрону, который, судя по соцопросам, пользуется поддержкой избирателей. При этом время от времени «значительно автоматизированные аккаунты» порождают большой поток трафика о консерваторе Франсуа Фийоне, говорится в исследовании.

В исследовании Bakamo приводится схожий процент фейковых новостей и ссылок, которыми делятся участники соцсетей во Франции перед выборами. «Многие фейковые новости поступают из источников, подверженных российскому влиянию», - цитирует Reuters.

По Франции изучались данные за последнюю неделю по Twitter, но значительно большую роль перед выборами играет Facebook, отмечает Кевин Лимонье из Университета Париж VIII, он изучает манипулирование информацией в соцсетях перед выборами на грант от французского правительства. В Twitter, где боты не блокируются, многие аккаунты, которые в прошлом году продвигали кандидата в президенты Дональда Трампа, сейчас начали распространять тексты ультраправого толка и конспирологические теории, говорит Лимонье и соглашается бывший сотрудник ФБР Клинтон Уоттс, ныне старший научный сотрудник центра по кибербезопасности при частном Университете Джорджа Вашингтона.

По словам Уоттса, считается, что определенная доля «интернет-сторонников» Трампа, которых эксперты считают ботами или аккаунтами из России, сейчас переключилась на Германию. «По моей личной оценке, около трети аккаунтов бывших сторонников Трампа сейчас пытаются повлиять на германские выборы», - сказал он.

За последнее время Facebook заблокировал около 30 000 аккаунтов предполагаемых ботов, которые распространяли коммерческий спам и политическую пропаганду, отмечает Reuters. Сразу после выборов, когда администрацию соцсети обвинили в том, что она, позволяя распространение фейковых новостей, способствовала победе Дональда Трампа, руководитель Facebook Марк Цукерберг назвал эти утверждения безумными. Однако вскоре компания признала проблему фейковых новостей и занялась их отслеживанием, проверкой и маркировкой, а также прекратила рекламировать сайты, которые, по ее сведениям, распространяют информационные фальшивки.

В США ФБР и комитеты обеих палат конгресса по разведке сейчас расследуют возможные попытки России вмешаться в президентские выборы, ранее говорилось об организации хакерских атак из России и о вбросе фейковых новостей о кандидатах. Москва неоднократно и последовательно отрицала любые попытки вмешательства во внутренние дела других стран. Несмотря на это, опасения в связи с возможными попытками повлиять на местные выборы с помощью фейковых новостей или хакерских атак не раз высказывали представители руководства ряда стран Европы, в том числе Германии и Франции.

Оксфордский словарь признал глобальным словом 2016 г. «post-truth» (постправда, послеистинный) - прилагательное, которое описывает ситуацию, в которой эмоциональные призывы сильнее влияют на общественное мнение, чем объективные факты. Слово было выбрано по итогам «напряженного» политического года, на фоне июньского голосования о выходе Великобритании из Евросоюза и президентских выборов в США. Часто оно употребляется в сочетании post-truth politics - «политика эпохи постправды».

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. На 19 апреля соцопрос Ipsos Sopra Steria давал преимущество Эммануэлю Макрону, левоцентристу и экс-министру экономики. Как сообщало AFP, он набирал 23%. Вместе с ним во второй тур, судя по опросам, пройдет и лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, ее поддерживают 22,5% респондентов. На третьем месте пока находится кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон с 19,5%. 19% получил набравший в последнее время очки кандидат от «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон. Кандидат от социалистов Бенуа Амон может получить 8%, остальные кандидаты - менее 5%.