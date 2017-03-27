Визит Марин Ле Пен в Москву может помочь ее предвыборной кампании

Лидер ультраправого «Национального фронта», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в пятницу провела в Москве встречи с президентом Владимиром Путиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Ле Пен осудила антироссийские санкции и выступила за сотрудничество с Москвой – в том числе в борьбе с исламским фундаментализмом. Путин в ответ заявил, что Россия ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы во Франции, а сама Ле Пен представляет «достаточно быстро развивающийся спектр европейских политических сил». Вице-президент «Национального фронта» Флориан Филиппо в тот же день заверил Franceinfo, что Ле Пен не будет обсуждать возможность участия российских банков в финансировании ее кампании.

Генсек «Национального фронта» Николя Бе в пятницу назвал Ле Пен «наименее изолированным» на международной арене кандидатом в президенты Франции, поскольку ее поддерживают «Дональд Трамп на Западе и Владимир Путин на Востоке». Но с Трампом она пока не встречалась: в январе Ле Пен посетила Trump Tower в Нью-Йорке, но личная встреча с новым президентом США не состоялась.

Первый тур выборов президента Франции пройдет 23 апреля. Ранее победу предрекали экс-премьеру и кандидату от правых Франсуа Фийону, но из-за скандала вокруг присвоения его супругой Пенелопой государственных средств в лидеры вышел независимый кандидат Эммануэль Макрон (см. график).

Макрон и Ле Пен разыгрывают международный аспект в своей предвыборной игре, считает руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский: «Чем ближе день голосования, тем активнее они разъезжают по миру. Макрона, который франко-германский тандем ставит во главу угла и от России дистанцируется, приняла канцлер Ангела Меркель – это первый крупный визит, имеющий большое значение для кампании, на прошлых выборах, например, она принять Франсуа Олланда отказалась. В ответ Ле Пен прилетела в Москву: она была здесь много раз, но впервые ее принял Путин, хотя на каком уровне ее примут, заявлено не было». Вопрос с финансированием для кандидатов – сверхчувствительный, ведь в 1990-е гг., после того как кандидаты «получали средства от нефтяных монархий и африканских диктаторов», во Франции было введено новое законодательство, поставившее финансирование кампаний под жесткий государственный и общественный контроль, добавляет эксперт: «Степень риска сейчас несопоставима, а помимо этого соперники не дремлют и активно друг на друга копают».

У Ле Пен был не такой большой выбор, куда поехать, – в Западной Европе ее видеть не хотят, – но визитом в Москву она решает еще и задачи укрепления и расширения своего электората, уверен старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов: «Она уже привлекала на свою сторону не только националистов, но и пролетариат – не очень образованных жителей маленьких городков. Это огромное достижение для ее партии, и именно благодаря этому она получает не 12–15% – максимум для ее отца, – а 25–28%. Для победы ей нужно объединить правых, и теперь охота пойдет за образованными представителями среднего класса». Лакомым куском для Ле Пен станет электорат теряющего популярность Фийона, полагает эксперт: «Их кандидата, по сути, нет, и они могут либо вообще выборы проигнорировать, либо устроить большой сюрприз и проголосовать как угодно, – а ведь именно эта группа может привести кандидата к победе. У части правых есть ностальгия по консерватизму и по России как некоему форпосту нормальности, особенно на фоне европейских кризисов, Сирии и вопроса о правах ЛГБТ-сообщества».