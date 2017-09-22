Facebook защитится от вмешательства России в ход предвыборных кампаний

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Для раскрытия источников политической рекламы Facebook наймет дополнительно 250 сотрудников Е.Разумный / Ведомости

Социальная сеть Facebook разработала ряд мер после вмешательства России в ход предвыборной компании и результаты самих выборов президента США в 2016 г., об этом рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг. Он опубликовал видео на своей странице в социальной сети, в котором рассказал о принятых решениях.

Рекламу в Facebook нужно сделать более прозрачной, считает Цукерберг. «Когда кто-то покупает политическую рекламу, они обязаны по закону раскрыть информацию о том, кто за нее заплатил, - сказал он. - Но когда люди видят такую рекламу, они не понимают видят ли только они ее, или ее видят и другие пользователи». При публикации политической рекламы, социальная сеть будет указывать ее заказчиков, а также будет сопровождать рекламу ссылками на сайт, где будет указано, какую еще рекламу в социальной сети размещает эта компания. Для этого социальная сеть наймет дополнительно 250 человек, а также компания будет более плотно работать с чиновниками, отвечающими за демократические выборы и с технологическими компаниями, сказал он. Также основатель соцсети пообещал реагировать на любые тревожные сигналы о недобросовестных рекламных кампаниях.

Facebook предпринимает меры для борьбы с фейковыми новостями после критики действий социальной сети, в том числе со стороны демократов, которые упрекнули компанию в недостаточной прозрачности и отказе в сотрудничестве. Некоторые из политиков призывали к более жестким мерам по регулированию размещения рекламных объявлений в социальной сети, избежать регулирования со стороны государства можно только в случае, если социальная сеть начнет ограничивать себя самостоятельно.

Комитет палаты представителей конгресса по разведке запросил у Facebook дополнительные данные, в том числе о продаже неким российским покупателям рекламы не менее чем на $100 000, писал ранее Financial Times. В комитете, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США, серьезно озабочены сделками соцсети и считают, что в этом деле много вопросов, на которые пока нет ответов.

Социальная сеть пообещала представить Конгрессу данные о российском вмешательстве в ход предвыборной кампании в США, пишет Bloomberg. Спецпрокурор Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, который проводит расследование связи Дональда Трампа с Россией, изучил более 3000 постов социальной сети. Facebook направила ему данные о фейковых учетных записях, владельцы, которых покупали объявления, а также критерии, по которым они определяли целевую аудиторию.

Изначально Facebook не собирался делиться подобной информацией с Конгрессом, но после изучения ситуации, в компании передумали, пишет Bloomberg. «Я не хочу, чтобы кто-то использовал нашу социальную сеть для подрыва демократии, - сказал Цукерберг. - Целостность выборов - имеет важное значение для демократии во всем мире». Представители компании сообщили, что только сам Конгресс может решить, что рассказать общественности о проведенном расследовании. Ранее социальная сеть уже показывала образцы объявлений, в которых ругали претендента на пост президента США Хилари Клинтон и Хвалили Трампа.

8 сентября Facebook сообщила, что обнаружила около 500 000 фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США по широкому кругу важных вопросов, в том числе о контроле за продажами оружия, иммиграции, правах сексменьшинств. Соцсеть выявила эти аккаунты, когда стала проверять возможное влияние правительства России на выборы президента США 2016 г. На продвижение таких аккаунтов и страниц было потрачено $100 000, писала The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования Facebook.

Полностью исключить злоупотребление социальной сетью невозможно, признает Цукерберг. Большинство рекламных роликов продаются через систему самообслуживания, которая не требует общения с продавцом. Но до конца понять масштабы российского вмешательства в президентские выборы пока не удалось, компания пока еще работает над определением вмешательства, признал Цукерберг. Facebook собрал команду для борьбы с фейковыми новостями: специально набранная команда выявила и закрыла тысячи фейковых аккаунтов, которые могли попытаться повлиять на выборы, в том числе на недавние выборы во Франции, сказал Цукерберг.

«Мы в новом мире. Это новая проблема, с которой столкнулось интернет-сообщество - с государствами, которые пытаются подорвать ход выборов» , - заключил Цукерберг.