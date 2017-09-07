Facebook подозревает «фабрику троллей» Пригожина во влиянии на выборы в США

Facebook обнаружил около 0,5 млн фейковых аккаунтов и страниц, которые занимались «поляризацией общественного мнения» в США М.Стулов / Е.Разумный / Ведомости

Социальная сеть Facebook обнаружила около 0,5 млн фейковых аккаунтов и страниц, которые за последние два года (май 2015 г. – май 2017 г.) занимались «поляризацией общественного мнения» в США по широкому кругу важных вопросов: контроль за оружием, иммиграция, права сексуальных меньшинств. Соцсеть выявила эти аккаунты, когда стала проверять возможное влияние правительства России на выборы президента США (прошли в прошлом году).

Часть этих аккаунтов велась на русском, часть – на английском. В небольшой части постов прямо упоминались Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, которые конкурировали на выборах президента, пишет Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования Facebook.

На продвижение таких аккаунтов и страниц было потрачено $100 000. Представитель Facebook заявил Washington Post, что у компании есть доказательство связи некоторых аккаунтов с компанией «Агентство интернет-исследований» из Санкт-Петербурга, однако Facebook пока не может подтвердить это у независимого источника.

Facebook обнаружил, что с Россией связаны и другие объявления с политической рекламой, на которые было потрачено около $50 000, таких объявлений было 2200.

Сеть заблокировала все подозрительные аккаунты. Представители Facebook не сообщают никаких конкретных деталей по этим аккаунтам. Компания предоставила все данные по выявленным аккаунтам и рекламе конгрессу США, который ведет расследование о возможном влиянии правительства России на выборы в США.

Об Агентстве интернет-исследований впервые написала «Новая газета» в 2013 г. Ее журналисты обнаружили в пос. Ольгино под Санкт-Петербургом «фабрику троллей» – компанию, которая нанимала людей для создания фейковых аккаунтов в соцсетях. Сотрудники Агентства интернет-исследований и связанных с ним компаний пишут миллионы комментариев в соцсетях, «ругая Алексея Навального и Америку», «хваля» президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Эта «фабрика» связана с ресторатором Евгением Пригожиным, утверждала газета.

Пригожин известен больше всего связями с Кремлем. Его компании много раз кормили гостей на главных приемах в Кремле, в том числе на инаугурации президента России. Пригожин лично обслуживал обеды и ужины Владимира Путина с мировыми лидерами в Москве и Санкт-Петербурге.

Группе «Конкорд», которой владеет Пригожин, принадлежит несколько ресторанов в Петербурге и Москве, в том числе в Доме правительства Российской Федерации, сеть магазинов «Музей шоколада», компания кейтерингового обслуживания «Конкорд-кейтеринг». В 2013 г. связанные с Пригожиным структуры получили контракты на обеспечение питания российских военнослужащих общей стоимостью в десятки миллиардов рублей. Также «Конкорд» регулярно выигрывает конкурсы на обеспечение школьного питания и проведение правительственных банкетов и мероприятий.