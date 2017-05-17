«Фейковые новости бьют по каждому из нас»

При Шерил Сэндберг на посту операционного директора Facebook капитализация компании увеличилась на порядок. Ярая защитница женских прав она мечтает увидеть женщину на посту президента США, но сама в Белый дом не собирается

В длинном белом джемпере поверх бледно-голубых джинсов, с уложенными в ракушку черными волосами Шерил Сэндберг выглядит – как и всегда – сверхъестественно собранной.

«Видите вот это? Попробуйте», – советует она, изучая меню и не отвлекаясь на болтовню.

Главный операционный директор Facebook известна открытостью не в пример большей, чем у многих руководителей. Она запросто рассказывает, как плачет в дамской комнате на работе, и что, овдовев, спала на одной кровати с матерью. Ей как нельзя лучше подходит работа в компании, которая изменила смысл слов «поделиться с друзьями». Но за ланчем мне становится ясно, что открытость не означает спонтанности. О Сэндберг, наверное, как ни о каком другом топ-менеджере можно сказать, что она держится в рамках. Говоря о бизнесе, она пользуется настолько клишированными фразами, что я могу тут же повторить их ей наизусть. Новые продукты не только находятся «на ранней стадии», но и внедряются в «режиме, предусматривающем защиту конфиденциальности».

Когда я прошу ее описать, каково это – внезапно стать матерью-одиночкой, она признается: «Одиноко и порой страшно». А затем решительно расширяет тему и рассказывает – со статистическими выкладками – о положении неимущих матерей-одиночек в США. Но как знать – лекция может оказаться достаточно важной...

Последние два года принесли потрясения и Сэндберг, и Facebook, заставив решать жизненно важные вопросы. В 2015 г. она потеряла мужа, банкира Дэвида Голдберга, который скончался от сердечного приступа, когда пара отдыхала в Мексике; двое детей лишились отца. А в адрес Facebook все громче звучала критика: достаточно ли компания делает, чтобы регулировать себя в условиях, когда фейковых новостей все больше, а сама она все сильнее может влиять на исход событий (включая прошлогодние выборы в США). Какими последствиями это грозит крупнейший соцсети, у которой в прошлом году насчитывалось 2 млрд пользователей, а выручка составила $10 млрд, пока непонятно.

Мы встречаемся в Sol, мексиканском ресторане в кампусе Facebook в Менло-Парке (город в Калифорнии. – «Ведомости»). Заведение стоит на главной улице в псевдодиснейлендовском стиле между кондитерской лавкой и маникюрным салоном. Сэндберг говорит, что никогда здесь не ела. Я вообще первый человек, который оторвал ее от обеда за рабочим столом за девять лет работы в Facebook. Прямо в центре огромного зала она обычно перекусывает супом или салатом. Увидев, что Сэндберг приехала на встречу с ассистентом, я подумала: не потому ли, что ей потребовалась помощь, чтобы найти ресторан? Но едва я заикнулась, что мы обедаем только вдвоем, она объявила: « Как здорово!» Вдохновленная ламинированным меню оранжевого цвета, она выбирает «большой салат с курицей». Я отдаю предпочтение энчиладас, приправленным острым перцем гуахильо (тонкая кукурузная лепешка с мясной начинкой. – «Ведомости»), приготовленным по рецепту прапрабабки владельца.

Личная трагедия Сэндберг случилась после серии ее выдающихся карьерных триумфов. Она перешла из минфина США, где возглавляла аппарат министра финансов Ларри Саммерса, на должность операционного вице-президента Google. Придя в 2008 г. в Facebook, она отвечала за превращение его в $432-миллиардный бизнес. По подсчетам Forbes, ей самой это принесло состояние в $1,6 млрд. Успех ее первой книги, написанной в 2013 г., – Lean In (на русском языке издана «Альпина паблишер» в 2017 г. под названием «Не бойся действовать: Женщина, работа и воля к лидерству»), бестселлера, который нацеливает женщин быть более амбициозными, сделал ее популярной защитницей прав женщин.