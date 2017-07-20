Facebook обсуждает платный доступ к контенту СМИ

Социальная сеть начала рассматривать возможность введения платной подписки после скандала с обилием фейковых новостей в Facebook во время предвыборной кампании Евгений Разумный / Ведомости

Социальная сеть Facebook обсуждает введение платного доступа к контенту средств массовой информации. Руководитель новостного партнерства Facebook Кэмпбелл Браун сообщила, что Facebook рассчитывает запустить сервис с платным доступом к контенту.

«Это одна из тех просьб, которые мы слышали со стороны многих газет и интернет-изданий, она заключается в том, что они хотят получить платный продукт и получить платный сервис в Facebook, - сказала Браун на отраслевой конференции Digital Publishing Innovation Summit. - И сейчас мы это делаем. Мы запускаем продукт по подписке».

В прошлом году Facebook и Google заработали $73 млрд на продаже рекламы в интернете, это 70% всего рынка рекламы США, подсчитала Pew Research Center. Доходы американских издателей от продажи рекламы в прошлом году составили $18 млрд. Американские издатели обеспокоены, что доходы интернет-компаний растут в том числе за счет контента традиционных СМИ, писала ранее The Wall Street Journal. Американский Альянс новостных медиа обратился к конгрессу США с просьбой предоставить издателям право вести коллективные переговоры с интернет-индустрией. Антимонопольное законодательство США ограничивает возможности подобных пактов.

Facebook не против объединения издателей, но предпочитает работать с издателями в индивидуальном порядке, сказала Браун. Социальная сеть начала рассматривать возможность введения платной подписки после скандала с обилием фейковых новостей в Facebook во время предвыборной кампании. Именно после этого Facebook нанял бывшую журналистку NBC news, что избежать политических скандалов. «Мы предпочитаем работать с издателями, а не препятствовать партнерству с ними», - сказала Браун.