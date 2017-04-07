Google маркирует достоверные новости для пользователей по всему миру

Прежде компания это делала только в США и Европе

Пользователи Google по всему миру теперь могут видеть в новостях метку «проверено на достоверность» (fact check). Об этом компания сообщила в своем официальном блоге. Google запустил Fact Check в октябре прошлого года, но до сих пор эта система была доступна только в США и нескольких странах Европы (прежде всего в Великобритании и США).

Проверяет новости на достоверность не сам Google, а привлеченные им СМИ и научные специалисты. В метке всегда указано, кто именно занимался проверкой новости. Причем Google оговаривается, что разные специалисты могут прийти к разным выводам по поводу одной и той же заметки и все эти выводы будут доступны пользователям.

Facebook также вчера сообщил, что пользователи этой соцсети в 14 странах смогут увидеть пост с советами, как отличить фейковую новость от достоверной.

Facebook и Google были вынуждены заняться борьбой с фейковыми новостями после президентских выборов в США. Тогда интернет наводнили явно выдуманные истории о Дональде Трампе и Хиллари Клинтон.

Эксперты в США ожесточенно спорили насколько такие фейковые новости могли повлиять на исход выборов. Сначала представители интернет-компаний категорически отрицали что влияние могло быть существенными, но потом объявили о начале кампании по борьбе с недостоверной информацией.

Прежде всего Google и Facebook заблокировали доступ к своей рекламной сети сайтам, которые занимаются созданием фейковых новостей. Затем обе компании параллельно стали создавать партнерские программы с исследовательскими организациями и со СМИ для выявления фейковых новостей.

В российской версии Google News у статей пока нет отметок о проверке.