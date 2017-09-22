Facebook передаст конгрессменам данные о закупках политической рекламы для России

Facebook проинформировал конгресс США о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о связанных с закупками фейковых аккаунтах. Это заявил в ходе Facebook Live руководитель компании Марк Цукерберг, расшифровка заявления выложена на его странице в соцсети. Он также распорядился, чтобы компания передала конгрессменам все результаты собственной проверки, которая идет уже несколько месяцев на предмет возможного вмешательства России в выборы в США. Ранее эти данные были переданы спецпрокурору Роберту Мюллеру, который возглавляет «российское расследование» в ФБР. Мюллер изучил более 3000 постов социальной сети. Facebook направила ему данные о фейковых учетных записях, владельцы которых покупали объявления, а также критерии, по которым они определяли целевую аудиторию.

Цукерберг также рассказал, что компания будет делать, чтобы избежать новых попыток политического вмешательства. В частности, Facebook должен будет сделать рекламу более прозрачной и при публикации политической рекламы показывать ее заказчиков, считает он. Для этого социальная сеть наймет дополнительно 250 человек, а также будет более плотно работать с властями и технологическими компаниями, сказал он. Также основатель соцсети пообещал реагировать на любые тревожные сигналы о недобросовестных рекламных кампаниях.

Комитет Палаты представителей конгресса по разведке запросил у Facebook дополнительные данные, в том числе о продаже неким российским покупателям рекламы не менее чем на $100 000, писал Financial Times. В комитете, который также расследует возможное вмешательство России в президентские выборы, серьезно озабочены сделками соцсети и считают, что в этом деле много вопросов, на которые пока нет ответов

8 сентября Facebook заявил, что обнаружил около 0,5 млн фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США по широкому кругу важных вопросов, в том числе о контроле за продажами оружия, иммиграции, правах сексменьшинств. Соцсеть выявила эти аккаунты, когда стала проверять возможное влияние правительства России на выборы президента США 2016 г. На продвижение таких аккаунтов и страниц было потрачено $100 000, писала The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования Facebook. Представитель Facebook заявил WP, что у компании есть доказательства связи части аккаунтов с Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга, но она не могла на тот момент подтвердить это через независимые источники. Facebook обнаружил, что с Россией связаны и другие объявления с политической рекламой, на которые было потрачено около $50 000, таких объявлений было 2200.