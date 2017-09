Российские вирусные ролики в топе самых популярных на Facebook

Сразу два развлекательных видео-проекта попали в рейтинг самых просматриваемых видео в социальной сети Facebook, подсчитали эксперты Tubular Labs М. Стулов / Ведомости

Сразу два развлекательных видеопроекта - 5-Minute Crafts и Bright Side (их развивают основатели российского портала Adme) попали в рейтинг самых просматриваемых видео в социальной сети Facebook, подсчитали эксперты Tubular Labs. Видео проекта 5-Minute Crafts на четвертом месте в рейтинге за август - их ролики просмотрели более 1,334 млрд раз, проекты Bright Side на пятом месте с просмотром более 1,32 млрд раз, следует из рейтинга. Оба проекта входят в группу The soul publishing, которую основали и развивают Павел Радаев и Марат Мухаметов. Также они основали российский проект Adme.

На первом месте в рейтинге Tubular Labs за август находится проект Unilad с просмотрами более 3,1 млрд, на втором Ladbible - 3 млрд просмотров, на третьем VT - 2,49 млрд просмотров. Мухаметов отказался от комментариев, Радаев не ответил на запрос «Ведомостей». На своей странице в Facebook Радаев написал, что если сложить результаты обоих проектов, то они будут на первом месте в рейтинге. Еще несколько месяцев назад ролики Bright Side были на 30-м месте по просмотрам.

Самый популярный ролик компании 5-Minute Crafts - «Как придать старым футболкам новую жизнь» - набрал в Facebook 237 млн просмотров, говорится в отчете Tubular Labs.

Портал Adme был создан в начале 2000-х гг. Изначально он развивался как сайт о рекламе и рекламных технологиях, в 2013 г. создатели перепрофилировали его как сайт с вирусными статьями и видеороликами. В 2014 г. создатели сайта запустили и ряд других вирусных проектов на разных языках мира. Сейчас в компанию The soul publishing кроме Adme.ru, 5-Minute Crafts и Bright Side также входят проекты Genial, Incrivel, Smart is the New Sexy, You’re Gorgeous, NISE и другие, говорится на ее сайте. Всего у компании 24 бренда, общее число просмотров на Facebook - около 2 млрд ежемесячно. Компания производит видеоролики на китайском, французском, португальском и других языках мира.