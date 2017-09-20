Блогер из Nemagia стал подозреваемым по делу о клевете на Тинькова

Ролик Nemagia о «Тинькофф банке» и Олеге Тинькове вышел больше месяца назад - 8 августа Nemagia

Полиция изменила статус Алексея Псковитина, одного из авторов скандального ролика про основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова, со свидетеля на подозреваемого, рассказал его представитель. Сам Псковитин от комментариев отказался, сославшись на подписанные документы о неразглашении. Он только посоветовал другим блогерам проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее в блогах.

Сведения, которые были выложены на канале Nemagia, были взяты из открытых источников - это «Атон», журнал Forbes и другие, сказал представитель Псковитина. Подозреваемый не знал, соответствуют ли действительности данные из открытых источников, которые он использовал для создания ролика. По какой причине не допрашивают другого автора канала Nemagia, адвокаты не рассказали. На вопрос, рассматривают ли авторы блога возможность заключения мирового соглашения с Тиньковым, они отвечать не стали.

Ролик Nemagia о «Тинькофф банке» и Олеге Тинькове вышел больше месяца назад - 8 августа. Авторы ролика, в частности, утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет. Видео собрало уже 5,8 млн просмотров.

Ранее стало известно, что Олег Тиньков написал заявление в МВД о клевете, которую, по его мнению, распространили блогеры Nemagia. На своей страничке в Facebook он сообщал, что по его заявлению было возбуждено уголовное дело. В понедельник, 18 сентября, стало известно, что Псковитин вызван на допрос в Москву.

В конце августа «Тинькофф банк» подал еще один иск в Арбитражный суд города Москвы - о защите деловой репутации и взыскании репутационного вреда. Ответчиками по иску выступают Псковитин и его партнер по видеоблогу Михаил Печерский. Соответчиком по этому делу вместе с ними является ООО «Развитие», владеющее электронной газетой Wek.ru. Она разместила видеоролик Nemagia в своем материале.

«Тинькофф» хочет взыскать с авторов Nemagia и ООО «Развитие» 500 000 руб. В исковом заявлении (с ним ознакомились «Ведомости») истец указывает на три цитаты, которые, по его мнению, носят порочащий характер и влекут к утрате доверия. Первая фраза, которая не понравилась банку: «Не платить зарплату — это в порядке вещей для Тинькова...» Банк трактует ее как утверждение о нарушении Тиньковым законодательства. Второе утверждение касается выплат дивидендов: «За второй квартал 2013 года чистая прибыль в $45 млн - это вранье». «Тинькофф банк» оценивает это как заявление о нечестном, неэтичном поступке и обмане неопределенного круга лиц. Третье оспариваемое утверждение из ролика: «Ну ***** бы Тиньков и ***** на людей втихаря, как он делал раньше, так ведь нет, ему этого мало...» По мнению банка, это оскорбительная форма утверждения о личных качествах Олега Тинькова и презрительное суждение об отношении Тинькова к неопределенному кругу лиц.