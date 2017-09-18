Оскорбивший Тинькова блогер из Nemagia вызван на допрос в Москву

Банкир требует опровергнуть высказывания о том, что он не платит зарплату и не ценит сотрудников

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Банкир Олег Тиньков Сергей Портер / Ведомости

Сотрудники полиции ГУ МВД Москвы вызвали на допрос кемеровского блогера, соавтора YouTube-канала Nemagia Алексея Псковитина. Об этом Псковитин сообщил на странице «Немагии» «В контакте». Один из адвокатов проекта Сергей Воронин подтвердил «Ведомостям», что Псковитина вызвали в Москву на допрос в качестве свидетеля. Блогер встретится с сотрудниками полиции 19 сентября.

Три фразы раздора

Воронин объяснил, что «Тинькофф банк» обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о защите деловой репутации и взыскании репутационного вреда. Ответчиками по иску выступают Псковитин и его партнер по видеоблогу Михаил Печерский. Соответчиком по этому делу вместе с ними является ООО «Развитие», владеющая электронной газетой Wek.ru. Она разместила видеоролик Nemagia в своем материале (сейчас на сайте газеты этого материала корреспонденту «Ведомостей» обнаружить не удалось).

«Тинькофф» хочет взыскать с авторов Nemagia и ООО «Развитие» 500 000 руб.. Иск был подан в августе в Арбитражный суд Москвы. Очередное заседание по этому делу состоится 31 октября.

«Ведомости» ознакомились с текстом иска. В нем прямо указано на три цитаты, которые, по мнению истца, носят порочащий характер и влекут утрату к нему доверия. Первая фраза, которая не понравилась банку: «Не платить зарплату — это в порядке вещей для Тинькова...». Банк трактует ее как утверждение о нарушении Тиньковым законодательства. Второе утверждение касается выплат дивидендов: «За второй квартал 2013 года чистая прибыль в $45 млн - это вранье». Тинькофф банк оценивает это как заявление о нечестном, неэтичном поступке и обмане неопределенного круга лиц. Третье оспариваемое утверждение из ролика: «.. Ну ***** бы Тиньков и ***** на людей втихаря, как он делал раньше, так ведь нет, ему этого мало...». По мнению банка, это оскорбительная форма утверждения о личных качествах Олега Тинькова и презрительное суждение об отношении Тинькова к неопределенному кругу лиц.

Месяц славы

Ролик Nemagia о Тинькофф банке и Олеге Тинькове вышел чуть больше месяца назад - 8 августа. Авторы ролика, в частности, утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет.

Видео собрало уже 5,8 млн просмотров. В начале сентября Роскомнадзор решил его заблокировать. Суд также запретил авторам распространять этот ролик. Роскомнадзор внесет адрес ролика в реестр запрещённых сайтов, после чего направит в Google (владеет YouTube) уведомление о решении суда, говорил Tjournal представитель ведомства Вадим Ампелонский.

Извинения или суд

Всего, по данным адвоката, есть три дела в отношении блогеров — по иску банка в арбитражном суде, по иску в центральном районном суде г. Кемерово и по заявлению в МВД. Представитель Тинькова подтвердил, что всего были заведены три дела.

Тиньков лично написал заявление в полицию, по которому возбудили уголовное дело по статье «клевета» - об этом он сказал еще 14 сентября в видео, которое было опубликовано на его странице в Facebook, передал «Ведомостям» его представитель. По мнению Тинькова, в ролике много клеветы: например, блогеры обвиняют блогера в том, что он давал взятки, и в том, что он не платит зарплаты своим сотрудникам. Тиньков написал заявление по месту жительства и работы, то есть в Москве.

Тиньков и банк готовы отозвать все иски, если блогеры извинятся перед банкиром и его семьей (в ролике блогеры оскорбили жену Олега) и уберут клеветнические ролики. Об этом Тиньков также лично заявил в своем обращении.

На прошлой неделе Михаил Печерский сообщил об обыске в кемеровской квартире Алексея Псковитина. Обыск проводился как раз по заявлению в МВД, уточнил Воронин.

«Ведомостям» пока не удалось связаться с представителями «Немагии»: вопросы были отправлены официальному представителю проекта Екатерине Печерской.